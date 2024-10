Oddział krakowskich kontrterrorystów uczestniczył w zatrzymaniu 29-letniego mężczyzny, podejrzewanego o brutalną zbrodnią. Śledczy uważają, że to właśnie on stał za brutalnym zabójstwem 41-latka. Zwłoki denata zostały znalezione przez przypadkowego przechodnia w Parku Dębnickim. Na ciele mężczyzny znajdowały się liczne rany zadane ostrym narzędziem. To właśnie odnalezienie tego przedmiotu miało doprowadzić śledczych do 29-latka. Wcześniej prokuratura przesłuchała osiem innych osób, jednak żadna z nich nie usłyszała zarzutów.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Podgórze o przest. z art. 148 § 1 kodeksu karnego, czyli w sprawie zabójstwa. Śledczy sprawdzali okoliczne monitoringi, wystąpiono z apelem do kierowców o przekazywanie nagrań z kamerek samochodowych przejeżdżających w tamtym rejonie i w tym czasie. Do sprawy zostało zatrzymanych kilka osób, ale nie udało się ich powiązać ze zdarzeniem, nie mniej jednak pozwoliło to na wykluczenie niektórych wersji zdarzenia. Drobiazgowa analiza zabezpieczonych dowodów pozwoliła na wytypowanie podejrzewanego i jego zatrzymanie - opisuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Zatrzymanie 29-latka miało spektakularny charakter. Mundurowi pojawili się w miejscu zamieszkania mężczyzny wcześnie rano. Podejrzany został skuty zespolonymi kajdankami, a na głowę założono mu specjalny kask. Fragmenty nagrania wideo dokumentującego zatrzymanie 29-latka zostało opublikowane przez policję. Śledczy ze względu na dobro postępowania nie zdradzają większej liczby szczegółów dotyczących personaliów zatrzymanego i motywu, który miał nim kierować.

Zbrodnia w Krakowie. 29-latek zatrzymany. Policja pokazała mocne nagranie

W piątek, 11 października oficer prasowy komendy miejskiej kom. Piotr Szpiech przekazał PAP, że zatrzymanemu 29-latkowi postawiono zarzut zabójstwa, a prokuratura będzie wnioskować o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzją w sprawie środka zapobiegawczego podejmie sąd. Za zabójstwo grozi karta dożywotniego pozbawienia wolności.

