Kraków. Przerażająca zbrodnia w Parku Dębnickim. Ciało 41-latka było zmasakrowane

W miejscu chętnie odwiedzanym przez krakowian i turystów znajdowało się zmasakrowane ciało 41-letniego mężczyzny. Przypadkowy przechodzień znalazł je w Parku Dębnickim w sobotę, 28 września. Nie ma wątpliwości, że denat zginął w wyniku działania innych osób, ponieważ na ciele znajdowało się kilkanaście ran kłutych i rana cięta szyi.

Wstępne ustalenia wykazały, że do śmierci 41-letniego mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie - powiedział PAP kom. Rafał Knapik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Kto dopuścił się tak brutalnej zbrodni? Tego na razie nie wiadomo. W poniedziałek, 30 września odbyła się zlecona przez prokuratora sekcja znalezionych w parku zwłok. Poniżej dalsza część artykułu.

Napad na kantor w Krakowie. Policja zatrzymała 37-latka

Ważny apel prokuratury

Po odnalezieniu zwłok mężczyzny w Parku Dębnickim w Krakowie prokuratura wszczęła postępowanie prowadzone w kierunku domniemanego zabójstwa. Śledczy zatrzymali aż osiem osób, ale żadnej z nich nie przedstawiono żadnych zarzutów. W związku z przerażającą zbrodnią w Krakowie prokuratura wystosowała ważny apel. Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat sprawy są proszone o kontakt z policją.

- Zwracamy się do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o sprawie, o kontakt z komendą wojewódzką policji lub z najbliższą jednostką policyjną – powiedział prok. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

- W związku z zabójstwem mężczyzny, do którego doszło najprawdopodobniej w nocy z 27 na 28 września br. w Parku Dębnickim w Krakowie apelujemy do wszystkich kierowców posiadających w swoich samochodach wideorejestrator oraz ewentualnych świadków tego zdarzenia! Kierowcy, którzy w nocy z piątku na sobotę podróżowali ul. Praską w Krakowie na odcinku pomiędzy ulicami Nowaczyńskiego a Zielińskiego w godzinach pomiędzy 18:00 a 07:00 rano proszeni są o przekazanie nagrań z ich wideorejestratorów. Nagrania te można przesyłać bezpośrednio mailowo na adres: [email protected], bądź też prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego z Wydziałem dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-650. Każdy zapis jest ważny! Apelujemy również o kontakt do pieszych spacerujących tej nocy ulicą Praską oraz osób, które przebywały w Parku Dębnickim. Ponadto osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policją. Zapewniamy pełną anonimowość - dodają policjanci z Krakowa.

