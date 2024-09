i Autor: GettyImages Szerszeń europejski

Dramat

Szerszeń zaatakował mężczyznę. Po użądleniu serce poszkodowanego przestało bić

W powiecie limanowskim znowu doszło do groźnego użądlenia człowieka przez owada. Tym razem w miejscowości Stare Rybie mężczyznę zaatakował szerszeń. Ukąszenie insekta spowodowało, że u poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia. Na szczęście ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który następnie trafił do szpitala.