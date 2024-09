18-letnia Angelika zginęła podczas egzaminu na prawo jazdy. Do tragedii doszło w 2018 r. na przejeździe kolejowym w Szaflarach. Prowadzony przez nią samochód zatrzymał się na torach i został staranowany przez nadjeżdżający pociąg. Z auta zdążył się ewakuować egzaminator Edward R. Niestety ta sztuka nie udała się 18-latce. Angelika zmarła wskutek obrażeń doznanych po zderzeniu z pociągiem. Do tragicznego zdarzenia egzaminator odniósł się w wywiadzie dla portalu egzaminatorzyword.pl. Mężczyzna tłumaczy, jak z jego perspektywy wyglądał wypadek.

Ja również podczas tego wypadku nie byłem wyłączony z faktu zagrożenia utraty własnego życia. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że podejmując decyzję, podejmowałem ją również w swoim imieniu. I teraz, nie mając pewności czy zatrzymam pojazd egzaminacyjny przed torami, w sytuacji gdy stało się dla mnie jasne, że zdająca nie zastosuje się do znaku B-20, czyli znaku STOP, podjąłem decyzję, by przejechać na drugą stronę torów, oceniając i upewniając się, że pociągu nie widzę. Z nieznanych powodów, nagle pojazd zatrzymał się na torach. Szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak to się stało. Być może zdająca pomyliła pedał gazu z pedałem hamulca. A może w tym momencie usłyszała sygnał dźwiękowy podawany przez maszynistów i dlatego tak się zachowała. (...) Sytuacja tam mnie całkowicie zaskoczyła. Ja nie byłem przygotowany na to, że osoba egzaminowana zatrzyma się. Po zatrzymaniu osoba egzaminowana w tym momencie chwyciła za lewarek. Ja w tym momencie włączyłem jej pierwszy bieg. Osoba egzaminowana próbowała uruchomić silnik. Wtedy jeszcze nie było widać, ani słychać pociągu. Trzy próby nieskuteczne. Nie było nawet słychać tego charakterystycznego dźwięku rozrusznika. W międzyczasie próbowałem jej wypiąć pas. Zrobiłem to dwukrotnie nieskutecznie. Pas nie chciał z gniazda wyjść - powiedział w wywiadzie Edward R.