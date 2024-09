Zwłoki 41-latka przy parku w Krakowie! Policja ujawnia: "Prawdopodobny udział osób trzecich"

Jelenie zrobiły to w centrum miasta! "To w ogóle sytuacja abstrakcyjna"

Ciało 41-latka znalezione przy parku w Krakowie. "Udział osób trzecich"

Jak poinformował w niedzielę, 29 września PAP kom. Rafał Knapik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na miejscu odnalezienia ciała zostały zabezpieczone ślady.

- Wstępne ustalenia wykazały, że do śmierci 41-letniego mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie - poinformował. Obecnie policja pracuje nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.

Ze względu na dobro postępowania nie informuje o szczegółowych działaniach.

Szokująca zbrodnia z Łodzi!

Morderstwo w Krakowie, to niejedyna tragedia, która rozegrała się w ostatni weekend września. Szokujące sceny niczym z gangsterskiego filmu we wsi Lubowidza koło Brzezin (woj. łódzkie). W sobotni wieczór (28 września) 39-letni kierowca mercedesa najpierw zepchnął swoim autem z drogi jadącą przed nim toyotę, którą podróżowali 49-letni mężczyzna z młodszą o 10 lat kobietą i dwójką dzieci w wieku 8 i 12 lat, a następnie zastrzelił prowadzącego samochód. Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej z powodów miłosnych.

