zemdlała na lekcji

Szkoła opłakuje 16-letnią Malinę. "Nie ma takich słów, które oddałyby ogrom tragedii"

Wracamy do tragedii, która rozegrała się w jednej ze szkół na terenie Środy Wielkopolskiej. Do zdarzenia doszło w piątek, 20 września. Na lekcji jedna z uczennic nagle zasłabła. Sytuacja okazał się bardzo poważna, gdyż u 16-latki doszło do zatrzymania krążenia. Rozpoczęto heroiczną walkę o jej życie. Niestety, mimo wielkich starać, życia dziewczyny nie udało się uratować. Placówka, do której chodziła Malina pożegnała ją w wyjątkowy sposób.