Stare skarpety, przetarty ręcznik, znoszona bluzka... W jaki sposób pozbyć się zużytych ubrań i innych tekstyliów? Do niedawna sprawa wydawała się prosta - wyrzucaliśmy je do pojemników na odpady zmieszane. Ale obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. przepisy zdecydowanie tego zabraniają. I nakładają na mieszkańców obowiązek oddawania tego rodzaju śmieci do - tak, tak, to nie żart - punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-ach.

W Poznaniu stare tekstylia odbierze gratowóz. Trzeba być uważnym, by go znaleźć

Mieszkańców stolicy Wielkopolski obsługują trzy takie gratowiska:

przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie

przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu

przy 28 Czerwca 1956 r. 284 w Poznaniu

By jednak ułatwić nieco życie tym, którzy nowe przepisy traktują serio i chcą - selekcjonując starą odzież - tekstylia oddawać do PSZOK-ów, poznański magistrat podjął decyzję o rozszerzeniu oferty trzech gratowisk.

- Od połowy marca dołączy do nich gratowóz - mobilny punkt odbioru problemowych odpadów, który będzie przyjmował również odzież i tekstylia - informują poznańscy urzędnicy.

Gratowóz, czyli Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), jest przystosowany do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych. Pojazd taki pojawia się średnio raz na kwartał w określonych punktach miasta, w wyznaczone w harmonogramie soboty, w godzinach od 8 do 16. Minimalny czas postoju w jednej lokalizacji to 20 minut.

Harmonogram kursów gratowozu można znaleźć na stronie dotyczącej tej akcji.

MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie, ale bezpośrednio od mieszkańców - obsługa gratowozu nie zabiera rzeczy pozostawionych przed nieruchomościami.

W komunikacie magistratu podkreślono, że jeśli ubrania i tekstylia przeznaczone do wyrzucenia są w dobrym stanie, mieszkańcy powinni rozważyć przekazanie ich osobom potrzebującym.

- Można skorzystać z pojemników na używaną odzież, oddać rzeczy organizacjom pomocowym lub skorzystać z opcji ekozwrotów, które oferują niektóre firmy kurierskie - namawia poznański magistrat.

Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z segregacją przewidziane są kary finansowe. Straż miejska oraz policja mogą nakładać grzywny do 5 tys. zł na właścicieli nieruchomości, którzy nie przestrzegają regulaminów gminnych. Dodatkowo, jeśli tekstylia zostaną wykryte w odpadach zmieszanych, opłaty za ich wywóz mogą być podwyższone.

