Długo trwało, ale jest

Zamkowy dziedziniec otwarty. "Wpisuje się w tkankę miasta"

Zaczęło się 6 lat temu od ogłoszenia konkursu architektonicznego. I wreszcie mamy finał. Nowy dziedziniec CK Zamek otwarty! To nie tylko długo trwająca, ale i droga inwestycja. Koszt gruntownej przebudowy tej przestrzeni - niegdyś pełniącej funkcję parkingu - to prawie 15 milionów zł. Czy w nowej odsłonie przypadnie do gustu mieszkańcom Poznania i turystom?

W komunikacie prasowym poznańscy urzędnicy zapowiadają huczną inaugurację dziedzińca - 22 marca zaplanowano tu pierwsze wydarzenia kulturalne. Nowa przestrzeń CK Zamek ma być miejscem na organizację kameralnych koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów edukacyjnych i animacji. - Ważnym punktem dziedzińca jest pawilon z przeszkloną, nowoczesną kawiarnią, zaprojektowaną jako przestrzeń wielofunkcyjna, otwarta na potrzeby mieszkańców i turystów przez cały rok - chwalą się poznańscy urzędnicy. Tyle, że już w czasie budowy pawilonu obiekt był - głównie w mediach społecznościowych - krytykowany przez mieszkańców i porównywany m.in. do... stacji benzynowej. - Przywracamy kolejne części miasta poznaniakom i poznaniankom, tworząc miejsca dostępne dla wszystkich i pełne zieleni. Tak było z terenami nad Wartą czy placem Kolegiackim. Ten ostatni był wcześniej parkingiem, a dzisiaj pokazujemy tam historię Poznania i organizujemy rozmaite wydarzenia dla mieszkańców. Mam nadzieję, że podobnie będzie z Otwartym Dziedzińcem - mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dziedziniec poznańskiego Zamku po remoncie. Więcej roślinności ma stworzyć mikroklimat W miejscu dawnego parkingu przed Zamkiem posadzono m.in. 21 nowych drzew. Nowe nasadzenia mają poprawić retencję wody i mikroklimat dziedzińca. Stworzono również system zarządzania deszczówką - woda gromadzona w podziemnych zbiornikach będzie wykorzystywana do podlewania roślinności. Zbudowano również granitową rampę prowadzącą do głównego wejścia budynku, co ułatwi osobom z niepełnosprawnościami dotarcie do CK Zamek. - Wyposażenie dziedzińca w nowoczesne instalacje możliwe było dzięki szerokim pracom podziemnym. Przeprowadzono badania archeologiczne, zabezpieczając fundamenty dawnej Bramy Berlińskiej, fortyfikacji oraz absydy kaplicy cesarskiej. Odkrycia te zostały udokumentowane, by służyć przyszłym badaniom. Projekt przebudowy uwzględniał szacunek dla historii - na powierzchni odtworzono oryginalną posadzkę z lat 40. XX wieku, układając zabytkowe granitowe płyty na nowo - szczegółowo informują w komunikacie prasowym poznańscy urzędnicy. Wicedyrektor Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Zofia Starikiewicz przekazała PAP, że cały proces przebudowy dziedzińca - rozpoczęty w 2019 r. ogłoszeniem konkursu architektonicznego - kosztował łącznie 14,7 mln zł. A dyrektor Centrum Anna Hryniewiecka mówi, że "dzięki Otwartemu Dziedzińcowi Zamek jeszcze mocniej wpisuje się w tkankę miasta". Slalomem po przejeździe kolejowym. Wszystko na oczach policji