Poznań. Ciało kobiety na dachu klatki schodowej

Policja w Poznaniu wyjaśnia okoliczności kobiety, której ciało znaleziono we wtorek, 17 września, na dachu klatki schodowej - informuje Epoznan.pl. Do tragicznego odkrycia doszło na osiedlu Sobieskiego, co służbom ratowniczym zgłosili sąsiedzi ok. 70-letniej lokatorki. Już ok. godz. 5 jeden z mieszkańców bloku widział, że coś leży na klatce schodowej", ale było zbyt ciemny, by dostrzec, że to zwłoki kobiety. Prawda wyszła na jaw ok. godz. 8.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu na dachu klatki schodowej ciała około 70 letniej kobiety. Wstępne ustalenia wskazują, że śmierć spowodował upadek z wysokości. Policjanci są na miejscu i wyjaśniają okoliczności - powiedział portalowi Epoznan.pl mł. asp. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.