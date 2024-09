Łukasz Żak poszukiwany listem gończym. Jest podejrzany o spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej

„Areszty wobec podejrzanych w sprawie wypadku samochodowego na Al. Armii Ludowej. Sprawca wypadku - Łukasz Żak poszukiwany listem gończym. Trwają intensywne czynności zmierzające do jego ujęcia. Rzetelnie, uczciwie i szybko" - przekazała na platformie X (dawniej Twitter) Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Do informacji nie załączono jednak zdjęcia. - To jest teraz w gestii policji. Pełna informacja pojawi się jeszcze dziś wieczorem - powiedział we wtorek (17 września) "Super Expressowi" prok. Piotr Skiba.

Tragedia miała miejsce na Trasie Łazienkowskiej. Czwórka mężczyzn, która podróżowała białym volkswagenem Arteonem, tuż przed wypadkiem spożywała alkohol na Placu Konstytucji. Po krótkiej imprezie wszyscy udali się do jednego z lokali tanecznych na Pradze. Chwilę później doszło do zdarzenia.

Trzy osoby z pięciu podróżujących volkswagenem zostały zatrzymane. Główny podejrzany, kierowca – wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu oraz posiadanie narkotyków - uciekł.