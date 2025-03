i Autor: SHUTTERSTOCK(2) Kierujący samochodem wjechał do sklepu sieci Dino w Starych Oborzyskach pod Kościanem. Do wypadku doszło w środę, 5 marca, ok. godz. 15, zdj. ilustracyjne

Znamy szczegóły

Wjechał autem do środka sklepu! Kasjerka zabrana do szpitala. Szokujący wypadek pod Kościanem

Kierujący samochodem wjechał do sklepu sieci Dino w Starych Oborzyskach pod Kościanem. Do wypadku doszło w środę, 5 marca, ok. godz. 15. Jak wstępnie informuje policja, 85-letni mężczyzna prawdopodobnie pomylił bieg i najpierw uderzył w inne auto, a następnie wjechał tyłem do dyskontu, dojeżdżając do kas. Ranna w wypadku została kasjerka sklepu, która trafiła do szpitala.