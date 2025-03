Wjechał autem do środka sklepu! Kasjerka zabrana do szpitala. Szokujący wypadek pod Kościanem

Warszawa. Archidiecezja warszawska ma swojego jałmużnika biskupiego

Archidiecezja warszawska poinformowała w środę, 5 marca, o powołaniu nowego stanowiska - to jałmużnik biskupi. Został nim ks. Marcin Szczerbiński, który od 2016 roku jest dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i pracuje na Akademii Katolickiej w Warszawie. 46-letni duchowny będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne 3 lata.

Trzy filary działania jałmużnika

Arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, komentując powołanie jałmużnika biskupiego, wymienił trzy filary, na których będzie się opierać jego praca - to:

bezpośrednia pomoc materialna i duchowa, w imieniu biskupa diecezjalnego, ludziom potrzebującym;

integracja organizacji prowadzących działalność charytatywną w archidiecezji warszawskie;

wspomaganie formacji wolontariuszy.

Wymienione wyżej zadania abp Galbas nazwał "trzema sensami", natomiast szczególne miejsce zajmuje wśród nich filar pierwszy.

- W pracy, którą wykonuję jako ksiądz, ten filar związany z działalnością charytatywną, "czystym dobrem", byciem dla drugiego człowieka jest czymś w rodzaju ewangelizacji dobra - mówi "Super Expressowi" ks. Szczerbiński. - W ten sposób dajemy sygnał, że musimy wychodzić do każdego człowieka i szukać go, zwłaszcza jeśli przeżywa trudności - to jest jedna z naszych najważniejszych misji.

Pomagać zawsze i każdemu

Jak dodaje jałmużnik biskupi archidiecezji warszawskiej, jego rolą jest pokazać ludziom znajdującym się w potrzebie, że ktoś jest zawsze dla nich; ktoś, do kogo można: przyjść, zadzwonić, napisać maila i porozmawiać, a nuż otrzymać pomoc w rozwiązaniu swoich problemów.

- Utworzenie tego stanowiska to jest odpowiedź na głos osób, które już teraz zgłaszają się do archidiecezji, szukając pomocy. To nie jest alternatywa dla innych inicjatyw charytatywnych podejmowanych przez ks. arcybiskupa, ale dodatkowe wsparcie tych działań, by można było pomagać potrzebującym w sposób bardziej kompleksowy - dodaje ks. Szczerbiński.

