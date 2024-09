i Autor: Pixabay ambulans

Tragiczny wypadek

Nie żyje 49-latek, który wpadł do szamba. Utonął w zbiorniku na nieczystości

W Sobolowie pod Bochnią doszło do potwornej tragedii. Zginął 49-letni mężczyzna, który wpadł do przydomowego szamba. Na pomoc natychmiast ruszyli mu bliscy i sąsiedzi, którzy wyciągnęli go ze zbiornika. Poszkodowany był reanimowany. Niestety pomimo podjętych prób nie udało się uratować jego życia. Okoliczności wypadku są wyjaśnianie pod nadzorem prokuratury.