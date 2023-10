4-letni chłopiec utonął w studni. Prokuratura przekazała najnowsze ustalenia

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 4-letniego Mareczka. Śledczy przeprowadzili sekcję zwłok

Do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów w sprawie tragicznego wypadku na placu zabaw w Zabierzowie, gdzie w czwartek (28 września), w trakcie pobytu w przedszkolu w zbiorniku wypełnionym wodą, utonął 4-letni chłopiec – podała Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Prok. Mirosław Mazur, który zastępuje rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zaznaczył w informacji przekazanej PAP, że z uwagi na wczesny etap postępowania i jego dobro, przekazanie szczegółowych informacji odnośnie poczynionych do tej pory ustaleń nie jest możliwe. Prokurator podał, że jeszcze w czwartek w godzinach popołudniowych prokurator wziął udział w oględzinach miejsca zdarzenia. - Zabezpieczono dokumentację przedszkola. Przeprowadzona została sekcja zwłok dziecka. Sprawa została zarejestrowana w Prokuraturze Rejonowej Kraków–Prądnik Biały w Krakowie i będzie prowadzona pod kątem art. 155 k.k. - poinformował prok. Mazur. Ten przepis kodeksu karnego ten dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Studzienka była źle zabezpieczona. Nikt nie usłyszał zarzutów

Według prokuratury teren placu zabaw, na którym doszło do zdarzenia, został zabezpieczony. Do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów. W piątek prokuratura badająca sprawę przekazała, że studzienka, do której wpadł 4-latek w Zabierzowie, była źle zabezpieczona. Według informacji przekazanych wtedy PAP przez Prokuraturę Okręgową, w piątek odbyła się też sekcja zwłok 4-latka. Nieoficjalne wstępne wyniki wskazują, że dziecko utonęło.

Prokuratura podkreśliła, że jest za wcześnie, by mówić o zarzutach. Muszą być jeszcze przesłuchani wszyscy świadkowie - część przesłuchań planowanych jest na przyszły tydzień. - Sprawa jest wrażliwa – powiedziała pracownica prokuratury zaznaczając, że chodzi także o dobro rodziny dziecka. Rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły poinformował PAP, że studnia, głęboka na ok. 5 metrów, była do połowy wypełniona wodą. Strażak wydobył dziecko spod tafli wody. Ze zgłoszenia, jakie policja otrzymała w czwartek wynikało, że dziecko zaginęło podczas zabawy w przedszkolu przy ul. Leśnej.

Mareczek utonął w studni na placu zabaw. Był w przedszkolu

