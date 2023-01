BADAJĄ PRZYCZYNĘ ŚMIERCI

40-letni policjant leżał w bagażniku samochodu z raną postrzałową głowy. Nowe fakty w sprawie

plis 4:27

Ta sprawa na początku 2022 roku była na wszystkich nagłówkach polskich i słowackich mediów. 3 stycznia ubiegłego roku pod Nowym Targiem w bagażniku porzuconego auta policjanci odnaleźli ciało 40-letniego policjanta. Denat miał ranę postrzałową głowy. Do dzisiaj nie wiadomo, co było powodem śmierci mężczyzny. Śledczy z Podhala postawili na samobójstwo, Prokuratura Krajowa odrzuciła taką argumentację i przeniosła śledztwo do Rzeszowa. Co wiemy w sprawie?