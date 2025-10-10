Afera korupcyjna w wojsku. CBA zatrzymało emerytowanych żołnierzy

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na polecenie krakowskiej prokuratury, zatrzymali cztery osoby w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej. Wśród zatrzymanych znaleźli się emerytowani żołnierze, którzy kontynuowali pracę w jednostce jako cywile. Proceder miał polegać na ustawianiu przetargów na dostawy materiałów pędnych i smarów. Stawką były ogromne pieniądze, a korupcyjny mechanizm miał działać na szkodę Sił Zbrojnych RP.

Afera korupcyjna w wojsku. Emerytowani żołnierze wśród zatrzymanych przez CBA

Agenci krakowskiej delegatury CBA przeprowadzili akcję na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Zatrzymano cztery osoby, które według śledczych mogą być zamieszane w rozległą aferę korupcyjną dotyczącą przetargów dla wojska. Sprawa dotyczy niezwykle wrażliwego obszaru, jakim jest logistyka i zaopatrzenie armii.

Wśród osób, do których drzwi o poranku zapukali funkcjonariusze, znalazły się postacie bezpośrednio związane ze środowiskiem wojskowym. Dwoje zatrzymanych to emerytowani żołnierze, którzy po zakończeniu służby znaleźli zatrudnienie jako pracownicy cywilni w jednej z jednostek wojskowych. Pozostałe dwie osoby to pracownik fizyczny zaangażowany w prace serwisowe oraz prywatny przedsiębiorca, którego firma realizowała duże projekty techniczne z branży materiałów pędnych i smarów.

W trakcie przeszukań zabezpieczono obszerny materiał dowodowy. Jak informują służby, w ręce śledczych trafiły telefony komórkowe, gotówka oraz liczna dokumentacja urzędowa, która może rzucić nowe światło na skalę procederu. Całość czynności prowadzona była pod ścisłym nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zmowa przetargowa w polskiej armii. Tak działał korupcyjny mechanizm

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa, które wszczęto na podstawie odtajnionych materiałów Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wyłania się obraz zorganizowanego procederu. Przedstawiciele firm z branży MPS mieli, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wchodzić w zmowę i bezprawnie wpływać na wyniki przetargów organizowanych przez jednostki wojskowe na terenie całego kraju.

Mechanizm był prosty i bezwzględny. W zamian za przychylność i przymykanie oka na nieprawidłowości, wręczano łapówki osobom pełniącym funkcje publiczne. Na liście płac mieli znajdować się nie tylko żołnierze i pracownicy wojska, ale także inspektorzy Wojskowych Dozorów Technicznych oraz urzędnicy Okręgowych Urzędów Miar. Działania te, jak podkreśla prokuratura, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez jednostki wojskowe i działały na szkodę interesów ekonomicznych państwa, w tym Sił Zbrojnych RP. Przestępstwa miały być popełniane w okresie od stycznia 2023 r. do kwietnia 2024 r.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, dotyczą one zakłócania przetargu publicznego, fałszerstwa intelektualnego, ujawnienia tajemnicy służbowej, sprzedajności urzędniczej oraz nadużycia funkcji publicznej. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazu ujawniania informacji z postępowania. To już czwarta tura zatrzymać w tej sprawie, a zarzuty usłyszało łącznie 16 osób. Śledczy nie mają wątpliwości – sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne czynności, w tym następne zatrzymania.

