Od poniedziałku, 13 października, kontrolerzy biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) będą wyposażani w kamery nasobne.

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, prewencja konfliktów, poprawa kultury zachowań i zapewnienie materiału dowodowego.

Koszt wdrożenia systemu z 16 kamerami, akcesoriami i oprogramowaniem wyniósł około 100 tysięcy złotych.

Kamery nasobne dla kontrolerów biletów w Krakowie. Znamy dokładną datę

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie oficjalnie potwierdził, że wdrażanie nowego systemu rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek. Od 13 października część kontrolerów biletów będzie miała na mundurach włączone kamery, które zarejestrują przebieg każdej interwencji. Jak informuje ZTP, na początek przygotowano łącznie 16 urządzeń. Oznacza to, że w kamery nasobne wyposażonych będzie około 30 procent kontrolerów pracujących na dziennych zmianach.

Projekt będzie wdrażany stopniowo. Urzędnicy chcą najpierw sprawdzić, jak system sprawdzi się w praktyce, zanim podejmą decyzję o jego rozszerzeniu. Plan docelowy zakłada jednak, że każdy umundurowany kontroler biletów w Krakowie będzie posiadał własną kamerkę.

Koniec awantur w komunikacji miejskiej? Tyle kosztował nowy system ZTP

Głównym celem wprowadzenia kamer jest prewencja i poprawa bezpieczeństwa. Nagrania mają z jednej strony odstraszać potencjalnych agresorów, a z drugiej stanowić niepodważalny materiał dowodowy w przypadku, gdy dojdzie do incydentu. Urządzenia mają pomóc w ograniczaniu sytuacji konfliktowych i poprawie kultury zachowań w trakcie kontroli, zarówno po stronie pasażerów, jak i samych kontrolerów. ZTP zapewnia, że nagrania będą wykorzystywane wyłącznie w celach dowodowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wdrożenie systemu nie było tanie. Jak podaje krakowski ZTP, łączny koszt zakupu 16 kamer nasobnych wraz z całym osprzętem wyniósł około 100 tysięcy złotych. W tej cenie zawarte są nie tylko same urządzenia, ale również stacje dokujące, specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo oraz bezpieczny serwer do archiwizacji danych, który jest chroniony za pomocą zaawansowanych systemów szyfrowania. Wszystko po to, by proces kontroli stał się bardziej transparentny i bezpieczny dla obu stron.

