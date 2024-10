Akcja służb na lotnisku w Krakowie. Wpadł Niemiec poszukiwany w całej Europie

Na lotnisku w Krakowie-Balicach straż graniczna zatrzymała 30-letniego Niemca. Mężczyzna przyleciał do naszego kraju z Barcelony. Jego personalia figurowały w bazie danych Systemów Informacyjnych Schengen. Niemiec był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z podejrzeniem przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Niemieckie organy ścigana zarzucają mu udział w oszustwach i wyłudzeniach metodą "na wnuczka".

Policjanci osadzili 30-latka w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejnego dnia doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie wykonano czynności z jego udziałem i kolejno do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Zgodnie z dyspozycją sądu jeszcze tego samego dnia 30-latek został przez mundurowych osadzony w areszcie śledczym - poinformowała policja.