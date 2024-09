To one pogrążyły "Skórę". Ujawniły ważne szczegóły. Nowe fakty w głośnej sprawie morderstwa Katarzyny Z.

Przez Polskę przetacza się powódź. Najgorzej sytuacja wygląda w województwach opolskim, śląskim i dolnośląskim. Zalane zostały między innymi Głuchołazy, Kłodzko, Lądek Zdrój. W tej chwili fala przetacza się przez Wrocław. W wielu miejscowościach ludzie stracili domy i cały dorobek życia. Wielu wciąż nie ma dostępu do prądu i wody. Nie ma mowy o normalnym funkcjonowaniu, jest walka o przetrwanie. Tam, gdzie fala już przeszła trwa liczenie strat i sprzątanie. O bieżącej sytuacji powodziowej informujemy przez całą dobę w naszej RELACJI NA ŻYWO.

Powódź w Polsce. Uwaga! Bakteria Escherichia coli wykryta w próbkach wody

Również małopolskie zostało poszkodowane przez powódź. Z tego względu zlecono tam badania próbek wody. Właśnie pojawiły się ich wyniki. Do spożycia nie nadaje się woda dostarczana do mieszkańców Lanckorony i Skawinek w powiecie wadowickim - wynika z oficjalnego komunikatu wystosowanego przez Urząd Gminy w Lanckoronie. "W związku z otrzymaniem 19 września wyników badań wody, które zlecono w trosce o zdrowie mieszkańców po intensywnych opadach deszczu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach wydał komunikat o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu gminnego zaopatrującego miejscowości Lanckoronę i Skawinki ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne bakteriami Escherichia coli" - czytamy.

Powódź 2024. Małopolskie: w dwóch miejscowościach staną beczkowozy

Samorząd poinformował, że woda w tych dwóch miejscowościach nie nadaje się do spożycia i wykorzystania do celów gospodarczych. Można nią jedynie spłukiwać sanitariaty. Zapewniono jednocześnie, że wkrótce na miejscu pojawią się beczkowozy. Staną na parkingach przy szkołach podstawowych w Lanckoronie i Skawinkach - przekazuje PAP.