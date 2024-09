46-letni mężczyzna chciał odlecieć prywatnym samolotem z MPL Kraków – Balice do Houston w USA. W trakcie kontroli bagażu podręcznego ujawniono 40 szt. amunicji ostrej kaliber 9 mm, która została zatrzymana. Amerykaninowi został przedstawiony zarzut z art. 263 § 2 Kodeksu Karnego (Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). Przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień na okoliczność popełnionego przestępstwa - wyjaśnia straż graniczna.