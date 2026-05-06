Skończyła się już matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a w sieci, jak co roku, krótko po rozpoczęciu egzaminu pojawiło się zadanie z wypowiedzi pisemnej. Należy podkreślić, że choć nie ma jeszcze pewności, czy jest to autentyczne polecenie – oficjalne arkusze Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni dopiero około godziny 14:00 - z relacji uczniów wynika, że pojawiło sie w arkuszu maturalnym.

Niezależnie od tego, czy zadanie jest prawdziwe, doskonale wpisuje się ono w typowe wymagania egzaminacyjne. Analizujemy więc to polecenie i podajemy przykładową odpowiedź, która pomoże maturzystom oszacować, jak mogła wyglądać idealna wypowiedź na 12 punktów.

Analiza potencjalnego zadania maturalnego z angielskiego 2026

Zadanie, które obiegło internet, dotyczy, zgodnie z przewidywaniami, napisania e-maila do znajomego. Taka forma sprawdza umiejętność relacjonowania wydarzeń i opisywania doświadczeń w nieformalnym stylu.

Treść zadania: W zeszłym tygodniu odwiedziłeś/odwiedziłaś miejsce, w którym ostatni raz byłeś/byłaś jako dziecko. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

poinformuj, dlaczego odwiedziłeś/odwiedziłaś to miejsce ponownie

napisz, co się zmieniło w tym miejscu od Twojej wizyty w dzieciństwie

zrelacjonuj, co wydarzyło się podczas Twojej wizyty w tym miejscu w zeszłym tygodniu

zaproponuj koleżance odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnij, jak do niego dotrzeć.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

Kluczowe wymagania CKE:

Treść: Należy odnieść się do wszystkich czterech podpunktów i każdy z nich rozwinąć.

Długość: Tekst powinien liczyć od 100 do 150 słów.

Forma: E-mail nieformalny, co pozwala na użycie skrótów (np. I'm, it's) i zwrotów potocznych.

Struktura: Wypowiedź musi być spójna i logiczna.

Przykładowy email angielski matura 2026 - odpowiedź zgodna z wytycznymi

Poniższy e-mail realizuje wszystkie założenia z polecenia, mieszcząc się w limicie słów i zachowując odpowiednią formę.

Dear Kate,

Last week I visited a place which I hadn't been to since I was little.

My grandparents live nearby, and since I was visiting them, I decided to take a trip down memory lane and see the old city park again. It has changed so much! The old, rusty playground has been replaced with a modern one, and there's a new, lovely café by the lake. Sadly, the huge willow tree I used to play under is gone.

I spent the afternoon just walking around and reminiscing. While I was taking some pictures, a small, local band started playing by the fountain. It was a really nice and unexpected surprise.

You would love it there. Maybe we could go together when you visit me in the summer? It’s very easy to get there. You just need to take the number 12 bus from the main station and get off at the 'Parkowa' stop. The entrance is a two-minute walk from there.

Anyway, I have to go now. Let me know what you think!

Best wishes, XYZ

