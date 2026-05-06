Matura 2026: angielski 6.05.2026. Gotowe odpowiedzi i ARKUSZE CKE z angielskiego 2026. Zobacz, czy zdałeś! [NOWA I STARA FORMUŁA]

Matura 2026 angielskiego - rozwiązania, odpowiedzi z angielskiego. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [ŚRODA 6.05.2026]

Matura 2026: angielskiego. W środę, 6 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2026 z angielskiego w formule 2015 oraz w formule 2023. Matura z angielskiego na poziomie podstawowym, to trzeci i zarazem ostatni z egzaminów obowiązkowych. Na napisanie matury 2026 z angielskiego jest 120 minut.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo. W tym tekście znajdziecie ARKUSZE CKE, odpowiedzi i pytania, które pojawiły się na maturze 2026 z angielskiego: Matura 2026 angielski na żywo: "Cke zlituj sie nad nami dzisiaj...". Arkusze, odpowiedzi

39

Matura 2026: angielski. Arkusz CKE i odpowiedzi

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2026 z angielskiego formuła 2015 i 2023. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe! Przypominamy także, że na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Matura 2026: angielski. Co było na maturze z angielskiego?

Matura 2026 z angielskiego znów pokazała dobrze znany scenariusz: co roku, niemal tuż po rozpoczęciu egzaminu, w sieci pojawiają się zdjęcia arkuszy CKE. Nie inaczej było tym razem - już kilkanaście minut po starcie matury o 9:00 pierwsze fotografie trafiły na platformę X, wywołując falę komentarzy i spekulacji.

Zadanie, które obiegło internet, dotyczy, zgodnie z przewidywaniami, napisania e-maila do znajomego. Taka forma sprawdza umiejętność relacjonowania wydarzeń i opisywania doświadczeń w nieformalnym stylu.

Treść zadania: W zeszłym tygodniu odwiedziłeś/odwiedziłaś miejsce, w którym ostatni raz byłeś/byłaś jako dziecko. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

poinformuj, dlaczego odwiedziłeś/odwiedziłaś to miejsce ponownie

napisz, co się zmieniło w tym miejscu od Twojej wizyty w dzieciństwie

zrelacjonuj, co wydarzyło się podczas Twojej wizyty w tym miejscu w zeszłym tygodniu

zaproponuj koleżance odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnij, jak do niego dotrzeć.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

Zobacz e-mail, który realizuje wszystkie założenia z polecenia, mieszcząc się w limicie słów i zachowując odpowiednią formę: Angielski matura 2026. Co było na maturze? To może być ten mail [ZADANIE, PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ]