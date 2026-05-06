Arkusze CKE i odpowiedzi z matury 2026 z angielskiego. Pełne omówienie i rozwiązane zadania [6.05.2026]

Matura 2026 angielski - rozwiązania, odpowiedzi z angielskiego

Matura 2026 angielski. W środę, 6 maja 2026 roku o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2026 z angielskiego w formule 2015 oraz w formule 2023. Matura z angielskiego na poziomie podstawowym, to ostatni obowiązkowy egzamin. Na napisanie matury 2026 z angielskiego jest 120 minut.

W tym tekście znajdziecie ARKUSZE CKE, odpowiedzi i pytania, które pojawiły się na maturze 2026 z angielskiego.

Matura 2026 z angielskiego znów pokazała dobrze znany scenariusz: co roku, niemal tuż po rozpoczęciu egzaminu, w sieci pojawiają się zdjęcia arkuszy CKE. Nie inaczej było tym razem - już kilkanaście minut po starcie matury o 9:00 pierwsze fotografie trafiły na platformę X, wywołując falę komentarzy i spekulacji.

Zadanie 9 – Wybór parafrazy

Polecenie: W zadaniach 9.1.–9.4. spośród podanych opcji wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego fragmentu zdania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

9.1. The way he behaved made me angry.

A. annoyed me B. confused me C. entertained me

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: A. annoyed me

9.2. It hardly ever rains in this part of the country.

A. often rains heavily B. there is some rain C. rain is very rare

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: C. rain is very rare

9.3. Press the yellow button in order to get a ticket.

A. unless you need to B. as soon as you C. if you want to

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: C. if you want to

9.4. I last talked to Mary during our graduation ceremony.

A. never talked to Mary before B. haven't talked to Mary since C. didn't talk to Mary at

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: B. haven't talked to Mary since

Matura 2026 angielski. Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi

W tym artykule sprawdzicie, jak mogły wyglądać wasze wyniki z matury 2026 z angielskiego w formule 2015 i 2023. Na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące arkusza CKE oraz proponowanych odpowiedzi. Zanim pojawi się oficjalny klucz, publikowane tutaj rozwiązania mają charakter orientacyjny i nie gwarantują pełnej zgodności z oceną egzaminatorów.