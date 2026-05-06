Matura 2026 z języka angielskiego: Arkusze CKE i odpowiedzi

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne z języka angielskiego na poziomie podstawowym, znajdziesz je bezpośrednio w tym artykule. Oprócz tego, we współpracy z ekspertami, przygotujemy propozycje odpowiedzi do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik jeszcze przed otrzymaniem oficjalnych świadectw. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zaplanować kolejne kroki w rekrutacji na studia. Odświeżaj stronę, by być na bieżąco!

Zadania maturalne z angielskiego 2026. Z czym musisz się zmierzyć?

Konstrukcja egzaminu na poziomie podstawowym jest ściśle określona w wytycznych CKE. Zadania maturalne z angielskiego 2026 sprawdzają cztery kluczowe kompetencje językowe. Zrozumienie budowy arkusza pozwala lepiej zarządzać czasem podczas samego egzaminu. Arkusz dzieli się na następujące sekcje:

Rozumienie ze słuchu (nagrania): Zadania typu prawda/fałsz, dobieranie informacji oraz pytania wielokrotnego wyboru. Ta część trwa około 20-25 minut.

Zadania typu prawda/fałsz, dobieranie informacji oraz pytania wielokrotnego wyboru. Ta część trwa około 20-25 minut. Rozumienie tekstów pisanych: Sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez analizę tekstów i dobieranie do nich właściwych nagłówków lub zdań.

Sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez analizę tekstów i dobieranie do nich właściwych nagłówków lub zdań. Znajomość środków językowych: Krótkie teksty z lukami, w których należy wstawić odpowiednią formę gramatyczną lub leksykalną.

Krótkie teksty z lukami, w których należy wstawić odpowiednią formę gramatyczną lub leksykalną. Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy, najczęściej e-mail, wpis na bloga lub list prywatny (od 80 do 130 słów), w którym musisz odnieść się do czterech podpunktów wskazanych w poleceniu.

Angielski matura 2026. Najważniejsze zasady egzaminu na poziomie podstawowym

Język obcy nowożytny to – obok języka polskiego i matematyki – przedmiot obowiązkowy. Egzamin angielski matura 2026 na poziomie podstawowym trwa dokładnie 120 minut. Aby zdać tę część matury, konieczne jest uzyskanie minimum 30 procent wszystkich możliwych do zdobycia punktów (czyli 18 z 60 punktów). Należy pamiętać, że na salę egzaminacyjną możesz wnieść wyłącznie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz długopis lub pióro z czarnym wkładem. W przeciwieństwie do egzaminów z języka polskiego, podczas matury z języka obcego na poziomie podstawowym nie można korzystać ze słowników.

Angielski matura 2026 przecieki. Czy można poznać arkusze przed czasem?

W każdym sezonie egzaminacyjnym w internecie i mediach społecznościowych pojawiają się rzekome angielski matura 2026 przecieki. Należy podchodzić do nich z maksymalną ostrożnością. Centralna Komisja Egzaminacyjna stosuje niezwykle rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Arkusze trafiają do szkół w zaplombowanych paczkach, które dyrektorzy otwierają dopiero rano, tuż przed rozpoczęciem egzaminu, w obecności przedstawicieli zdających.

Wszelkie ogłoszenia oferujące sprzedaż arkuszy, haseł do plików PDF czy zdjęć testów to w przeważającej większości próby wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych. Korzystanie z takich materiałów nie ma sensu, a próba wniesienia jakichkolwiek niedozwolonych notatek na salę grozi natychmiastowym unieważnieniem egzaminu, co oznacza konieczność poprawki w sierpniu lub w kolejnym roku.

Analiza wybranych zadań z matury podstawowej z języka angielskiego [PRZECIEKI]

Zadanie 9 – Wybór parafrazy

Polecenie: W zadaniach 9.1.–9.4. spośród podanych opcji wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego fragmentu zdania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

9.1. The way he behaved made me angry.

A. annoyed me B. confused me C. entertained me

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: A. annoyed me

Uzasadnienie: Zwrot "made me angry" (zdenerwował mnie) jest znaczeniowo najbliższy "annoyed me" (zirytował mnie, zdenerwował mnie). Pozostałe opcje oznaczają "zmieszał mnie" (confused) i "zabawił mnie" (entertained).

9.2. It hardly ever rains in this part of the country.

A. often rains heavily B. there is some rain C. rain is very rare

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: C. rain is very rare

Uzasadnienie: "Hardly ever" oznacza "prawie nigdy" lub "bardzo rzadko". Stwierdzenie "deszcz jest bardzo rzadki" (rain is very rare) najdokładniej oddaje to znaczenie.

9.3. Press the yellow button in order to get a ticket.

A. unless you need to B. as soon as you C. if you want to

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: C. if you want to

Uzasadnienie: Konstrukcja "in order to" (aby, w celu) wyraża cel działania. Najbliższe znaczeniowo jest tutaj "if you want to" (jeśli chcesz), które również wskazuje na warunek konieczny do osiągnięcia celu, jakim jest otrzymanie biletu.

9.4. I last talked to Mary during our graduation ceremony.

A. never talked to Mary before B. haven't talked to Mary since C. didn't talk to Mary at

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: B. haven't talked to Mary since

Uzasadnienie: Zdanie "Ostatni raz rozmawiałem z Mary podczas naszej uroczystości ukończenia szkoły" oznacza, że od tamtego momentu nie było rozmowy. Najlepiej oddaje to konstrukcja "I haven't talked to Mary since..." (Nie rozmawiałem z Mary od...).

Zadanie 7 – Uzupełnianie luk w tekście

Polecenie: Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (7.1.–7.4.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Tekst bazowy:

Every year, the well-known Michelin company publishes a guide to restaurants that have been awarded the highly respected Michelin stars. 7.1. ____ She didn't own a large and expensive restaurant. Her bistro in Bourges, a small town in France, is a cosy place with 20 tables, which mostly serves inexpensive lunches to local workers. The chef works part-time, and Mrs Jacquet is the only other member of staff, so getting a Michelin star seemed impossible. The mystery was quickly solved. 7.2. ____ But that one was in Paris. After the guide was published, both restaurants received many calls from confused customers. One of them asked the owner of the Parisian restaurant, Aymeric Dreux, if he had opened a second restaurant in Bourges. He had no idea what the caller was talking about. 7.3. ____ They had a good laugh together about what had happened. He invited Mrs Jacquet and her chef to have dinner at his restaurant in Paris. The following month, they travelled to Paris and enjoyed a luxurious meal as honoured guests of Aymeric Dreux. 7.4. ____ It is not known if he has ever taken up the offer!

Zdania do wstawienia:

A. But minutes later Michelin contacted him to explain the mistake, and the same day Mr Dreux phoned Mrs Jacquet. B. It turned out that the award was meant for another restaurant with the same name. C. Finally, Véronique Jacquet remembered a strange visit from a restaurant critic two months before. D. In return, they promised Mr Dreux a free lunch at the bistro in Bourges. E. When Véronique Jacquet heard on the local radio that her restaurant had just got one, she laughed.

Najbardziej prawdopodobne odpowiedzi:

7.1. – E: Luka znajduje się na początku historii, zaraz po ogólnym wstępie o gwiazdkach Michelin. Zdanie E wprowadza bohaterkę (Véronique Jacquet) i jej reakcję na niespodziewaną wiadomość, co logicznie rozpoczyna opowieść.

Luka znajduje się na początku historii, zaraz po ogólnym wstępie o gwiazdkach Michelin. Zdanie E wprowadza bohaterkę (Véronique Jacquet) i jej reakcję na niespodziewaną wiadomość, co logicznie rozpoczyna opowieść. 7.2. – B: Tekst wspomina, że zagadka została szybko rozwiązana. Zdanie B wyjaśnia, na czym polegało rozwiązanie – nagroda była przeznaczona dla innej restauracji o tej samej nazwie. To zdanie idealnie pasuje jako wyjaśnienie pomyłki.

Tekst wspomina, że zagadka została szybko rozwiązana. Zdanie B wyjaśnia, na czym polegało rozwiązanie – nagroda była przeznaczona dla innej restauracji o tej samej nazwie. To zdanie idealnie pasuje jako wyjaśnienie pomyłki. 7.3. – A: Luka następuje po tym, jak właściciel paryskiej restauracji jest zdezorientowany telefonami. Zdanie A wyjaśnia, w jaki sposób on również dowiedział się o pomyłce (Michelin do niego zadzwonił) i co zrobił dalej (zadzwonił do pani Jacquet). To łączy oba wątki.

Luka następuje po tym, jak właściciel paryskiej restauracji jest zdezorientowany telefonami. Zdanie A wyjaśnia, w jaki sposób on również dowiedział się o pomyłce (Michelin do niego zadzwonił) i co zrobił dalej (zadzwonił do pani Jacquet). To łączy oba wątki. 7.4. – D: W tekście mowa jest o tym, że pani Jacquet została zaproszona na wystawny posiłek do Paryża. Zdanie D stanowi logiczną, grzecznościową odpowiedź – w rewanżu (In return) zaprosiła właściciela paryskiej restauracji na lunch do siebie.

Zastrzeżenie: Powyższe odpowiedzi są najbardziej prawdopodobnymi rozwiązaniami, opracowanymi na podstawie analizy pytań. Nie ma jednak 100% pewności, że są to odpowiedzi zgodne z oficjalnym kluczem.