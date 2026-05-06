Matura 2026 z angielskiego. Maturzyści mówią o e-mailu. Czy to właśnie ten temat? [6.05.2026]

Matura 2026 z angielskiego. Co było na egzaminie?

W środę, 6 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To jeden z najważniejszych egzaminów obowiązkowych, do którego co roku podchodzą tysiące uczniów w całej Polsce. Egzamin odbywał się zarówno w nowej formule 2023, jak i starszej formule 2015, a na rozwiązanie wszystkich zadań zdający mieli 120 minut.

Jak zwykle ogromne emocje wzbudziło pytanie: co pojawiło się w arkuszu CKE z angielskiego 2026? Odpowiedź zaczęła klarować się bardzo szybko, bo już kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminu w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze fotografie zadań.

Temat e-maila na maturze 2026 z angielskiego

Jednym z zadań, które błyskawicznie obiegło internet, było wypracowanie w formie e-maila do znajomej z Anglii. To dobrze znana maturzystom forma wypowiedzi pisemnej, która regularnie pojawia się na egzaminie z języka angielskiego i sprawdza umiejętność przekazywania informacji, opisywania wydarzeń oraz logicznego budowania wypowiedzi.

Treść polecenia brzmiała następująco: W zeszłym tygodniu odwiedziłeś/odwiedziłaś miejsce, w którym ostatni raz byłeś/byłaś jako dziecko. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

poinformuj, dlaczego odwiedziłeś/odwiedziłaś to miejsce ponownie

napisz, co się zmieniło w tym miejscu od Twojej wizyty w dzieciństwie

zrelacjonuj, co wydarzyło się podczas Twojej wizyty w tym miejscu w zeszłym tygodniu

zaproponuj koleżance odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnij, jak do niego dotrzeć.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

Matura 2026 z angielskiego. Zdjęcia arkusza CKE znów trafiły do sieci

Podobnie jak podczas matur z języka polskiego i matematyki, również matura 2026 z angielskiego niemal od razu stała się gorącym tematem w internecie. Na platformie X zaczęły pojawiać się zdjęcia fragmentów arkusza CKE, co wywołało lawinę komentarzy i spekulacji.

Matura 2026 z angielskiego – odpowiedzi i arkusz CKE

Po godzinie 14:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalny arkusz CKE z matury 2026 z języka angielskiego. Wtedy maturzyści będą mogli sprawdzić wszystkie zadania, porównać swoje odpowiedzi i ocenić, jak poszedł im egzamin.