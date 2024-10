Uczniowie uwielbiają wyjazdy na wycieczki szkolne i zielone szkoły. Planowanie takich wyjazdów to bardzo ważny element życia szkolnej społeczności. Najważniejszą kwestią jest wybór miejsca, które odwiedzą uczniowie. Popularnym kierunkiem turystycznym jest Dolny Śląsk, który mocno ucierpiał w trakcie niedawnej powodzi. Region podnosi się jednak po kataklizmie i potrzebuje wsparcia mieszkańców innych części naszego kraju. Nie chodzi wyłącznie o pomoc finansową, ale również o podtrzymanie rezerwacji na zaplanowane wcześniej pobyty wypoczynkowe w południowo-zachodniej Polsce. Wiele osób rezygnuje bowiem z wyjazdu z obawy, że na miejscu zastanie ich widok miejscowości totalnie zniszczonych przez wielką wodę.

Z tego powodu małopolskie kuratorium oświaty zaapelowało, by nie odwoływać wyjazdów uczniów na Dolny Śląsk. Organizacja wycieczek i zielonych szkół na terenach poszkodowanych przez powódź pomaga w ich powrocie do normalności.

Poniżej pełna treść apelu małopolskiego kuratorium oświaty.

Szanowni Państwo, południową część Polski spotkał kataklizm powodzi, która spowodowała zniszczenia i tragedie setek ludzi. Wspieramy ich i pomagamy im. Formą pomocy jest także udział w zaplanowanym wcześniej wypoczynku, również takim, który znajduje się na terytorium województwa dotkniętego kataklizmem. Większość ośrodków wypoczynkowych i miejsc, do których wyjeżdżają dzieci na zielone szkoły czy wycieczki czeka na swoich nowych gości z różnych stron kraju i najserdeczniej ich zaprasza. Dlatego w ślad za innymi instytucjami z całą mocą apelujemy, aby placówki, które miały w planach organizację takich wyjazdów nie rezygnowały z nich. Dolny Śląsk i okolice potrzebują teraz nie tylko wsparcia materialnego; ale także, by jak do tej pory – mieszkańcy regionu byli gospodarzami dla odwiedzających ich turystów. Wspierajmy miejsca, które teraz tego potrzebują, nie bójmy się, odpoczywajmy!