Najpierw alko-tubki, a teraz to. Młodzież ma nową używkę. Szkoła rozsyła ostrzeżenia

Zagrożenie związane z używkami nie kończy się na alko-tubkach. "Gazeta Krakowska" opisuje, że popularność wśród młodzieży zdobywa snus, czyli sproszkowany tytoń stosowany doustnie. Problem stał się na tyle poważny, że jedno z liceów w Krakowie ostrzega przed snusem rodziców uczniów. Co ciekawe, klasyczny snus jest nielegalny na terenie większości państw UE (w tym w Polsce), jednak sprzedawany w postaci tzw. woreczków nikotynowych jest dopuszczony do obrotu dla osób pełnoletnich.

Szanowni Państwo, ostatnio coraz częściej pojawiają się informacje o nowych używkach wśród młodzieży o nazwie snusy. Są to woreczki nikotynowe nazywane też saszetkami czy poduszkami. To produkty zawierające nikotynę, przeznaczone do zażywania doustnego. Wkłada się je między dziąsło a wargę, co powoduje uwalnianie soli nikotyny i przenikanie jej do krwiobiegu w szybkim tempie. Możliwość łatwego kupienia w Internecie oraz dyskretnego zażycia używki sprawia, iż zainteresowanie wśród młodzieży niepokojąco rośnie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi artykułami, które zawierają szczegółowe informacje na temat skutków używania snusów. W załączniku przesyłam również zdjęcia jak mogą wyglądać potencjalne pudełeczka z używką - "GK" cytuje treść ostrzeżenia wysyłanego przez liceum w Krakowie.