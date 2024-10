Biuro Obrony Praw Dziecka złożyło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w Warszawie w sprawie alko-tubek. Biuro otrzymało bowiem zgłoszenie dotyczące babci, która kupiła malutkiej wnuczce produkt zawierający alkohol. Zrobiła to przez pomyłkę, sądząc że w środku tubki znajduje się mus owocowy. Biuro Obrony Prawa Dziecka uważa, że mogło dojść do narażenia zdrowia, a nawet życia 16-miesięcznej dziewczynki. Według organizacji za wprowadzenie do obrotu alko-tubek powinien karnie odpowiadać producent oraz osoby, które pozwoliły, by tubki z alkoholem znalazły się w sklepach.

Według zgłoszenia, które napłynęło do BOPD wczoraj doszło do sytuacji w której starsza kobieta kupiła alko-tubkę do złudzenia przypominającą mus owocowy, dla swojej 16 miesięcznej wnuczki. Dziecko mogło nawet stracić życie, gdyby wypiło taką ilość wysokoprocentowego likieru. W związku z ujawnieniem informacji o sytuacjach w których w wyniku pomyłki doszło do zakupu tzw. "alko-tubek" w celu podania go dziecku - Biuro Obrony Praw Dziecka złożyło do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Naszym zdaniem organy ścigania powinny zbadać czy producent i osoby, które wyraziły zgodę na wprowadzenie tego produktu na rynek, nie dopuściły się naruszenia kodeksu karnego przez złamanie artykułu 165 kk, który mówi o sprowadzeniu stanu powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. W naszej ocenie działanie firm i sieci handlowych, które wprowadził ten produkt na rynek jest niemoralne i ogromnie szkodliwe społecznie. Mamy nadzieję, że winni tego procederu poniosą surowe konsekwencje - napisało w mediach społecznościowych Biuro Obrony Praw Dziecka.

Przypomnijmy, że sprawą alko-tubek zajął się nawet rząd. Premier Donald Tusk zapewnił, że urzędnicy znajdą sposób na proceder sprzedawania alkoholu w opakowaniach przypominających produkty skierowane między innymi do dzieci.

Alkohol w opakowaniach, które przypominają tubki z musem owocowym dla dzieci? Nie. Ten numer u nas nie przejdzie. Dzisiaj postawiłem na baczność wszystkich urzędników, którzy mają za zadanie znaleźć absolutnie takie skuteczne metody przeciwdziałania temu procederowi. Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami. Dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach. Ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa, zdrowia naszych dzieci – mówił we wtorek Donald Tusk.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w piątek, 5 października ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie opakowań niektórych napojów spirytusowych, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Alkohol w opakowaniach do 200 ml będzie trafiał do obrotu tylko w butelkach albo puszkach - zaproponowało ministerstwo rolnictwa w projekcie rozporządzenia