Profesor Jacek Popiel funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego pełnił w kadencji 2020-24. 1 września tego roku zastąpił go prof. Piotr Jedynak. Wcześniej prof. Popiel przez dwie kadencje był prorektorem UJ i rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Tak bogate doświadczenie naukowe i dydaktyczne sprawia, że ceniony teatrolog i literaturoznawca jest jednym z największych w Polsce ekspertów od szkolnictwa wyższego. W związku z początkiem nowego roku akademickiego prof. Popiel udzielił Radiu Kraków wywiadu, w którym wypowiedział się na temat współczesnych studentów, którzy w większości należą do pokolenia Z. Były rektor UJ dostrzega, że mają oni problem z relacjami międzyludzkimi, co jest skutkiem pandemii.

Wiele osób zamknęło się w sobie i zwyczajne przedstawienie efektów swojej pracy w grupie okazuje się być dla nich niejednokrotnie tak stresujące, że wymaga rozmowy. Uruchomiliśmy, z własnych środków, Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji UJ. Początkowo sądziliśmy, że tych interwencji będzie pięć na tydzień; dziś mamy ich kilkadziesiąt dziennie. I to nie jest historia, która skłania nas do refleksji niedramatycznych; twierdzę wręcz, że dramatycznych. Przychodzą osoby, którym na początku pomagamy doradzając (oczywiście zajmuje się tym personel do tego uprawniony), ale później wymagają one dłuższego prowadzenia. Mówię o pokoleniu wymagającym bardzo dużego wsparcia, i być może nawet innych form podejścia nauczycieli akademickich; w szczególności studentów I i II roku - powiedział prof. Jacek Popiel w rozmowie z Radiem Kraków.

Prof. Jacek Popiel wskazał, że młode pokolenie studentów jest bardziej podatne na stres i mniej samodzielne w myśleniu. Zdaniem pedagoga do tego drugiego problemu przyczynił się sposób nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, gdzie nacisk położony jest na "dopasowanie się" do klucza odpowiedzi w testach.

Wrażliwość tego pokolenia jest inna niż starszych pokoleń (już nie mówię o moim). I druga sprawa: odporność na sytuacje stresowe. Rok temu, przy okazji inauguracji w jednej z śląskich uczelni, miałem wykład i mówiłem, że nie przepracowaliśmy, jako społeczeństwo, tego tematu; nie wyciągnęliśmy wniosków na temat skutków pandemii. Zwłaszcza dla młodego pokolenia - uczniów szkół podstawowych i średnich. To jest temat oczywiście na dłuższą rozmowę, ale jako człowiek, który wielokrotnie na te tematy rozmawiał z dziekanami, z dyrektorami instytutu, widzę, że to bardzo poważny problem. (...) Bardzo istotne również, że to pokolenie jest w mniejszym zakresie przygotowane do samodzielnego myślenia. Nadal jestem krytycznie nastawiony do formuły matury w tej postaci, w jakiej ona funkcjonowała w ostatnich latach, kiedy szkoły przestawiły się na uczenie pod klucz i odpowiedzi pod klucz - stwierdził prof. Popiel.

