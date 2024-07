Arabowie szturmują Zakopane. "Jak na wakacjach w Dubaju". Ten filmik to hit

Zakopane przeżywa oblężenie ze strony arabskich turystów. Turyści z Bliskiego Wschodu chwalą sobie ten region Polski za egzotyczne jak dla nich krajobrazy, ciekawe wyroby rękodzielnicze, pyszną kuchnię, bezpieczeństwo i gościnność. Górale i przedsiębiorcy zacierają ręce, bo Arabowie, choć lubią się mocno targować, to kupują chętnie i dużo. Ostatnio upodobali sobie słodycze, które kupują w ilościach wręcz hurtowych. Popularność Zakopanego wśród turystów z Bliskiego Wschodu nie umknęło uwadze internautów.

Zakopane jak Dubaj. Arabowie pokochali stolicę polskich Tatr. Ten filmik na TikToku to hit! Ponad 2 mln wyświetleń

Na TikToku można znaleźć trwający zaledwie 14 sekund filmik, na którym widać jak turyści w tradycyjnych, arabskich strojach spacerują po Krupówkach, jeżdżą bryczką, robią zakupy. Filmik zatytułowany Arabskie lato w Zakopanem, czyli Mały Dubaj pod Giewontem ma na swoim koncie ponad 2,5 miliona wyświetleń! Sekcja komentarzy rozgrzana do czerwoności. Jedni cieszą się, że branża turystyczna może zarobić, inni są sceptyczni. "Ale o co chodzi ? My latamy do Turcji, Egiptu, Dubaju, Tunezji itd to takie dziwne, że oni też zwiedzają świat? My tam możemy oni do nas nie?" - zastanawia się internautka Karolcia. "Mam nadzieję, że oni tylko na wakacje, bo to co się dzieje na mieście to tragedia" - skomentowała Klaudia.

