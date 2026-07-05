Archidiecezja krakowska ostrzega przed Bractwem św. Piusa X. Wiernym grozi ekskomunika

Wydany 2 lipca 2026 roku dekret jednoznacznie określa udzielanie święceń biskupich przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X bez zgody papieża jako działanie schizmatyckie. Taki krok oznacza zerwanie więzi z Kościołem i pociąga za sobą karę ekskomuniki.

Z kościelnej wspólnoty wykluczeni zostają kapłani zrzeszeni w Bractwie oraz ci świeccy, którzy w pełni świadomie wybierają ten ruch, odrzucając posłuszeństwo wobec biskupa Rzymu. Należy jednak zaznaczyć, że jednorazowy udział w mszach nie równa się nałożeniu najsurowszej kary.

Krakowska kuria apeluje do katolików o unikanie jakichkolwiek liturgii organizowanych przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Dodatkowo przypomniano, że sakramenty małżeństwa i pokuty udzielane przez tych księży są nieważne, ponieważ duchowni ci nie posiadają odpowiednich uprawnień.

Archidiecezja krakowska przypomina o karach za przynależność do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Przedstawiciele archidiecezji krakowskiej przypominają, że wykluczenie ze wspólnoty kościelnej za schizmę dotyka osób oficjalnie zrzeszonych w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X. Najwyższy wymiar kary kanonicznej obejmuje wszystkich księży wyświęconych w ramach tej struktury oraz pełniących tam jakiekolwiek funkcje. W przypadku osób świeckich procedura wygląda nieco inaczej, ponieważ zaciągają one na siebie ekskomunikę dopiero w momencie, gdy z pełną świadomością i oficjalnie stają się częścią grupy uznawanej przez Stolicę Apostolską za schizmatycką.

Przedstawiciele Kościoła uspokajają jednocześnie, że sporadyczna obecność na mszach odprawianych przez wspomniane stowarzyszenie nie skutkuje natychmiastowym wyrzuceniem ze wspólnoty. O formalnym poparciu schizmy można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy wierny z własnej woli przedkłada uczestnictwo w obrzędach Bractwa nad lojalność wobec ojca świętego, całkowicie porzucając życie w strukturach Kościoła katolickiego na rzecz nowych praktyk religijnych.

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X udziela nieważnych sakramentów małżeństwa i pokuty

Krakowska kuria kategorycznie zniechęca katolików do jakiegokolwiek, nawet bardzo rzadkiego, uczestnictwa w wydarzeniach religijnych prowadzonych przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Jak podkreślono w komunikacie, aprobowanie i wspieranie działań schizmatyków jest traktowane w prawie kanonicznym jako „grzech cudzy”. Według nauczania Kościoła wszystkie obrzędy sprawowane przez tych duchownych są niegodziwe, a część z nich nie ma absolutnie żadnej mocy. Brak odpowiednich zgód miejscowego ordynariusza sprawia, że asystowanie przy ślubach oraz spowiadanie wiernych przez kapłanów Bractwa są obiektywnie nieważne.

- Ojcu Świętemu głęboko leży na sercu jedność Kościoła. Dlatego jako dobry pasterz, który nie ucieka przed niebezpieczeństwem, ale chroni powierzone mu owce, wskazał na powagę zagrożenia, jakie niesie akt schizmy. Kościół nie zamyka drzwi przed nikim. Przeciwnie, z macierzyńską troską przyjmie wszystkich, którzy pragną powrócić do pełnej komunii z Biskupem Rzymu i całym Kościołem katolickim – wyjaśnia archidiecezja krakowska.

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10 Pytanie 1 z 10 Kto ma prawo udzielić bierzmowania? biskup diecezjalny biskup pomocniczy obie odpowiedzi są prawidłowe Następne pytanie