Metropolita krakowski w ostrych słowach o in vitro. "Człowiek nie jest produktem"

Metropolita krakowski w ostrych słowach o in vitro

Arcybiskup Marek Jędraszewski w niedzielę, 10 grudnia poprowadził mszę świętą w Zembrzycach z okazji 89. urodzin śp. prof. Stanisława Grygiela, byłego współpracownika Jana Pawła II. Duchowny podczas nabożeństwa w ostrych słowach wypowiedział się na temat in vitro. Arcybiskup nawiązał tym samym do uchwalonej przez parlament ustawy o finansowaniu tej metody zapłodnienia z budżetu państwa.

W życiu małżeńskim i rodzicielskim ta miłość musi znaleźć odblask, a nie może być zastępowana przez różnego rodzaju technologie. Człowiek nie jest produktem, człowiek jest owocem miłości małżeńskiej. Kościół, jednoznacznie krytykując in vitro, pełnym szacunkiem i miłością otacza każde życie poczęte tą metodą - uważa abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski podczas niedzielnego kazania dodał, że podczas in vitro powstają embriony, które później są selekcjonowane, czego nie popiera.

Jak może się czuć ktoś, kto się narodzi i będzie miał świadomość, że istnieje dzięki temu, że ileś innych embrionów przestało istnieć? - zapytał retorycznie abp Jędraszewski.

In vitro ma być finansowane z budżetu państwa

Senat w piątek, 8 grudnia przyjął nowelizację uchwały o in vitro. Podczas głosowania 59 senatorów zagłosowało "za" projektem, 23 było przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Decyzję na temat dalszych losów projektu podejmie teraz prezydent Andrzej Duda. W przypadku zatwierdzenia przez niego uchwały, co roku z budżetu państwa na in vitro ma być przeznaczane nie mniej niż 500 mln złotych.

