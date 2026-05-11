Arkusze CKE i odpowiedzi z matury 2026 z matematyki rozszerzonej. Pełne omówienie i rozwiązane zadania [11.05.2026]

Matura 2026 matematyka rozszerzona - rozwiązania i odpowiedzi

Matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy zdawali egzamin w nowej Formule 2023, mieli 180 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Wynik z tego egzaminu jest kluczowy dla rekrutacji na wiele prestiżowych kierunków studiów, w tym politechnicznych, ekonomicznych czy medycznych. Poziom trudności i typy zadań co roku są przedmiotem gorących dyskusji.

Matematyka rozszerzona 2026. Wiemy, co było na maturze

Matura 2026 z matematyki rozszerzonej to scenariusz znany od lat: niemal tuż po rozpoczęciu egzaminu w sieci zaczynają krążyć pierwsze zdjęcia arkuszy CKE. Nie inaczej było i tym razem - już kilkanaście minut po 9:00 na platformie X i innych mediach społecznościowych pojawiły się fotografie zadań, wywołując falę komentarzy i spekulacji. Maturzyści dzielą się pierwszymi wrażeniami i typują, które zadania były najtrudniejsze.

W tym artykule sprawdzicie, jak mogły wyglądać Wasze wyniki z matury 2026 z matematyki rozszerzonej. Na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące arkusza CKE. Proponowane odpowiedzi i rozwiązania krok po kroku będziemy publikować po godzinie 14:00 w specjalnej galerii zdjęć, którą znajdziecie poniżej.

Zanim pojawi się oficjalny klucz CKE, pamiętaj, że publikowane tutaj rozwiązania mają charakter orientacyjny i zostały przygotowane przez naszych ekspertów. Finalne, oficjalne wyniki zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na początku lipca.

Matematyka rozszerzona – co warto wiedzieć? Struktura i "pewniaki"

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym to nie tylko test wiedzy, ale także umiejętności analitycznego myślenia. Arkusz w Formule 2023 składa się z zadań zamkniętych oraz rozbudowanych zadań otwartych, za które łącznie można uzyskać 50 punktów. Co roku na maturze pojawiają się pewne typy zadań, które stanowią trzon arkusza. Do tzw. "pewniaków maturalnych" na poziomie rozszerzonym należą:

Zadania optymalizacyjne – często z wykorzystaniem geometrii i rachunku różniczkowego.

Dowody – algebraiczne lub geometryczne, wymagające precyzyjnego rozumowania.

Geometria analityczna – zadania z okręgami, stycznymi, wektorami.

Rachunek różniczkowy – badanie przebiegu zmienności funkcji, granice, pochodne.

Stereometria – zadania z bryłami, często wymagające znajomości trygonometrii.

Rachunek prawdopodobieństwa – zazwyczaj zadania z prawdopodobieństwem warunkowym lub kombinatoryką.

Dokładną analizę tego, które z tych zagadnień pojawiły się w tym roku i jaki był ich stopień trudności, znajdziecie w naszej galerii.