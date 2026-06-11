Pogoda dla Krakowa: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Krakowa i turyści planujący spędzić weekend w mieście muszą przygotować się na kapryśną pogodę. Kluczowy będzie dobór odpowiedniego ubrania, ponieważ aura będzie się zmieniać. Piątek da jeszcze nadzieję na przyjemne popołudnie, ale sobota i niedziela upłyną już pod znakiem chłodniejszej i bardziej wilgotnej aury.

Piątek, 12 czerwca. Najcieplejszy dzień weekendu

Początek weekendu w Krakowie zapowiada się najkorzystniej. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet około 22 stopni Celsjusza, co czyni piątek zdecydowanie najcieplejszym dniem tego weekendu. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Prognozowane są słabe opady deszczu, ale ich suma będzie niewielka. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 13 czerwca. Wyraźne ochłodzenie i więcej deszczu

W sobotę pogoda w Krakowie ulegnie pogorszeniu. Przede wszystkim odczujemy spadek temperatury – maksymalnie termometry pokażą już tylko około 20 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą bliską 10 stopni Celsjusza. Opady deszczu staną się bardziej odczuwalne niż w piątek. Wiatr również przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela, 14 czerwca. Najwięcej opadów i najsilniejszy wiatr

Niedziela w Krakowie przyniesie kontynuację chłodniejszej aury. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 20 stopni, a w nocy spadnie do około 11 stopni. Będzie to jednak najbardziej deszczowy i wietrzny dzień weekendu. Prognozowane są kolejne opady, a ich suma będzie najwyższa w porównaniu do poprzednich dni. Wiatr nasili się jeszcze bardziej, osiągając prędkość około 5 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Jak spędzić weekend w Krakowie przy takiej pogodzie?

Weekendowa aura w Krakowie będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Piątkowe popołudnie, jako najcieplejsze, może być dobrą okazją do spacerów po mieście. Warto jednak mieć przy sobie parasol. Sobota i niedziela, z uwagi na niższe temperatury i częstsze opady, będą bardziej sprzyjać aktywnościom pod dachem. To dobry moment na zwiedzanie muzeów, galerii czy spędzenie czasu w klimatycznych kawiarniach i restauracjach. Cieplejsze ubranie i kurtka przeciwdeszczowa z pewnością się przydadzą.

Dane pogodowe: OpenWeather