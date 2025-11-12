Awaryjne lądowanie na lotnisku w Balicach. Na pokładzie było 200 osób

Na lotnisku Kraków Airport w Balicach doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Jordanii. Na jego pokładzie znajdowało się blisko 200 osób.

Przyczyną zdarzenia było podejrzenie uszkodzenia opony w podwoziu. W wyniku lądowania nikt nie ucierpiał.

Na miejscu interweniowały służby lotniskowe i straż pożarna. Ruch lotniczy na krakowskim lotnisku odbywa się bez zakłóceń.

Balice: Pilot zgłosił usterkę. Samolot lądował w trybie awaryjnym

Do zdarzenia doszło na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Jak podaje Radio ESKA, załoga samolotu pasażerskiego, który zbliżał się do celu swojej podróży z Ammanu, zgłosiła konieczność przeprowadzenia procedury awaryjnej. Powodem alarmu było podejrzenie uszkodzenia opony w jednym z kół podwozia. Każde awaryjne lądowanie to sytuacja najwyższego ryzyka, dlatego natychmiast uruchomiono wszystkie niezbędne protokoły bezpieczeństwa. Informacja o potencjalnym zagrożeniu postawiła na nogi wszystkie służby ratunkowe w regionie.

Na płycie lotniska w Balicach pojawił się zespół Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Na tym jednak nie koniec. W ramach wsparcia do akcji skierowano również potężne siły z zewnątrz. Na pomoc ruszyło aż osiem zastępów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Strażacy byli gotowi do podjęcia interwencji w każdej chwili, gdyby lądowanie zakończyło się poślizgiem, pożarem lub innymi komplikacjami wynikającymi z uszkodzenia podwozia. Na szczęście ich interwencja nie była konieczna.

Szczęśliwy finał incydentu. Ruch odbywa się bez zakłóceń

Po chwilach pełnych napięcia samolot bezpiecznie wylądował na pasie startowym krakowskiego lotniska. Operacja odbyła się bez żadnych zakłóceń, a podejrzenia o usterce ostatecznie nie potwierdziły się.

- Załoga zgłaszała, że być może mają uszkodzoną oponę, dlatego wdrożono też procedurę lądowania awaryjnego, natomiast na szczęście podejrzenia załogi się nie potwierdziły. Samolot bez przeszkód i bez problemu wylądował w Krakowie. Lądowanie odbyło się płynnie, bez żadnych problemów. Pasażerowie normalnie opuścili samolot, dotarli do terminala. Wszystkie inne operacje lotnicze również odbywały się bez przeszkód - przekazała Radiu ESKA Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Kraków Airport.

