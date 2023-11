Kraków. Demonstracja przeciwko Strefie Czystego Transportu. "Polaków na to nie stać"

W Krakowie planowana jest demonstracja przeciwko Strefie Czystego Transportu. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2024 r. po mieście nie będą mogły jeździć auta z silnikiem diesla z rocznika 2009 i starsze. Zdaniem przeciwników SCT narusza ona m.in. konstytucyjne prawa i wolności, jak prawo własności, swoboda przemieszczania, wyboru miejsca edukacji, miejsca pracy. W dniu demonstracji w Krakowie mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne.

- Polaków na to nie stać. Może na Zachodzie ludzi stać na nowe auta, ale nas nie stać. Masę ludzi ze wsi dojeżdża do pracy starszymi autami, bo nie stać ich na nowe, ale walczą i nie poddają się. Mam 4 dzieci w wieku 15 lat, 13 lat i bliźniaczki w wieku 12 lat i sama je wychowuje i pracuje na pełny etat. Mieszkam w Krakowie. Rok temu radni Krakowa z partii pana Majchrowskiego uchwalili prawo, które wyklucza za 3 lata moje auto z całkowitego użytku. To diesel z 2007 roku, ale w bardzo dobrym stanie, służy mi głównie do dojazdów do pracy i do zawożenia dzieci do lekarzy - napisała w mailu do PAP pani Dorota.

Bartłomiej Krzych, reprezentujący mieszkańców podkrakowskiej Wieliczki, wielokrotnie podkreślał w rozmowach z dziennikarzami, że mieszkańcy Wieliczki są zaniepokojeni. Chodzi szczególnie o osoby uboższe, których nie stać na wymianę samochodu, oraz o osoby, które w stanie nagłego zagrożenia życia będą musiały dostać się do placówki medycznej w Krakowie.

Urzędnik odpiera zarzuty. "Chodzi o czyste powietrze"

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) Łukasz Franek ocenił w rozmowie z PAP, że działania przeciwników SCT są sianiem niepokoju i wykorzystywaniem okresu przedwyborczego – w 2024 r. będą wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego.

- Chodzi o czyste powietrze. Chcemy chronić dzieci przed chorobami, w tym alergiami, które powoduje zanieczyszczone powietrze. Nie ulega wątpliwości, że SCT pomoże w ochronie zdrowia i życia – zaznaczył Franek.

Dyrektor ZTP nie zgadza się z argumentami dotyczącymi zamożności. - One nie współgrają z rzeczywistością, ponieważ SCT wyeliminuje bardzo stare samochody, które często są wrakami – po ulicach Krakowa przemieszcza się niewielki procent takich samochodów – powiedział.

Gdzie i kiedy odbędzie się demonstracja przeciwko SCT?

Przeciwnicy SCT w Krakowie zapowiedzieli na 22 listopada demonstrację przed urzędem miasta i pod domem handlowym Jubilat. Tego dnia radni mają głosować nad obywatelskim projektem uchwały unieważniającej SCT. Pod tym projektem podpisało się ponad 7 tys. osób.

