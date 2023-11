i Autor: shutterstock(2)

Księża szykują się do kolędy. Napisali list do parafian, mowa o kopercie

Wielkimi krokami do polskich domów zbliża się kolęda, z którą przywędrują do nich księża i rozśpiewani ministranci. Do niecodziennej sytuacji doszło w Krakowie w dzielnicy Ruczaj - jedna z mieszkanek znalazła w skrzynce na listy instrukcję od proboszcza, która wskazuje, jak przygotować się do wizyty duszpasterskiej. Ksiądz nie zapomniał wspomnieć o kopercie. O sprawie informuje portal Wirtualna Polska.