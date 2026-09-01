Bohaterowie wrócili do Polski. Walczyli z żywiołem w piekielnych warunkach

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-01 9:06

Strażacy, którzy uczestniczyli w walce z gigantycznymi pożarami w Hiszpanii, wrócili już do Polski. Ostatnia grupa mundurowych wylądowała na lotnisku w krakowskich Balicach. To prawdziwi bohaterowie, którzy z narażeniem życia walczyli z żywiołem na południu Europy.

Mundurowi z Państwowej Straży Pożarnej powrócili z Hiszpanii po miesiącu ciężkiej walki z pożarami. Ostatnia zmiana wylądowała na podkrakowskich Balicach. Łącznie 105 polskich strażaków wzięło udział w specjalnym europejskim programie prepozycjonowania. Ich misja polegała na wspieraniu hiszpańskich służb w gaszeniu ognia, a wszystko odbywało się w wyjątkowo trudnych i ekstremalnych warunkach. Polacy rozpoczęli działania na początku sierpnia, w ramach programu prepozycjonowania - międzynarodowego porozumienia o wzajemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych związanych z pogodą.

Ideą prepozycjonowania jest, żeby być zawczasu na miejscu, które jest narażone na duże pożary - mówił dowódca trzeciej, ostatniej, zmiany strażaków, starszy brygadier Grzegorz Borowiec z Komendy Głównej PSP.

Dowódca wyjaśnił również, że czas wolny od bezpośredniej walki z żywiołem przeznaczono na intensywne szkolenia. Strażacy wspólnie ćwiczyli, aby jak najlepiej wymienić się bezcennym doświadczeniem z hiszpańskimi kolegami, co w przyszłości może okazać się kluczowe w obliczu kolejnych kataklizmów.

Warunki były bardzo ciężkie

Polska misja została precyzyjnie rozplanowana na trzy zmiany, z których każda liczyła 35 ratowników. Zmagania z ogniem trwały bez przerwy przez cały miesiąc, a mundurowi musieli stawić czoła nie tylko płomieniom, ale też morderczym temperaturom oraz bardzo wymagającemu ukształtowaniu terenu, co znacznie utrudniało każdą interwencję.

Praca w takich warunkach jest bardzo ciężka, natomiast daje też ogromne możliwości zapoznania się z tym, z czym mierzą się na co dzień strażacy z południa Europy – zaznaczył dowódca.

Na miejsce skierowano elitarną jednostkę. Był to specjalistyczny moduł "Ground Forest Fire Fighting", który stworzono z myślą o likwidacji zarzewi ognia w lasach, do których ze względu na brak dróg ciężki sprzęt gaśniczy po prostu nie był w stanie dotrzeć.

Jak przekazał nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca Komendanta Głównego PSP, tegoroczna edycja programu zgromadziła aż 777 funkcjonariuszy z 14 różnych krajów, którzy pomagali w państwach o najwyższym stopniu ryzyka pożarowego, takich jak Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Grecja i Cypr. 

– To prepozycjonowanie jest największym w historii – podkreślił.

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

Źródło: Radio ESKA, Oskar Płatek

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki