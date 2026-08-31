Flisacy opanowali Dunajec! Wielkie święto pod Trzema Koronami

Głównym punktem programu były widowiskowe zawody flisackie o Grand Prix o "Złotą Spryskę". Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach:

– próbie wiązania łódki na czas i opłynięcia nią boi po drugiej stronie Dunajca

– rywalizacji na jednym czółnie, co jest niezwykle trudne i wymaga dużej koordynacji

– oraz ostatniej konkurencji polegającej na przepłynięciu Dunajca wpław.

We wszystkich trzech konkurencjach wygrali przedstawiciele Sromowców Niżnych. Rywalizację uświetniły występy muzyków, smakołyki kuchni regionalnej przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Nad przebiegiem imprezy czuwali konferansjerzy, którzy z niezwykłą lekkością i błyskotliwością zabawiali publiczność.

Organizatorem święta było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich wraz z Małopolskim Centrum Kultury Sokół a parterem Małopolska Organizacja Turystyczna przy wsparciu Starostwa Powiatowego Nowy Targ i Gminy Czorsztyn.