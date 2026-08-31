Flisacy opanowali Dunajec! Wielkie święto pod Trzema Koronami

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-08-31 22:45

W ostatnią niedzielę wakacji (30 sierpnia), na przystani flisackiej w Sromowcach Niżnych odbyło się I Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości ale także turystów. Wszyscy wspólnie celebrowali tradycję flisacką pod okiem majestatycznych Trzech Koron i stali się jedną wielką flisacką rodziną.

Głównym punktem programu były widowiskowe zawody flisackie o Grand Prix o "Złotą Spryskę". Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach:

– próbie wiązania łódki na czas i opłynięcia nią boi po drugiej stronie Dunajca

– rywalizacji na jednym czółnie, co jest niezwykle trudne i wymaga dużej koordynacji

– oraz ostatniej konkurencji polegającej na przepłynięciu Dunajca wpław.

We wszystkich trzech konkurencjach wygrali przedstawiciele Sromowców Niżnych. Rywalizację uświetniły występy muzyków, smakołyki kuchni regionalnej przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Nad przebiegiem imprezy czuwali konferansjerzy, którzy z niezwykłą lekkością i błyskotliwością zabawiali publiczność.

Organizatorem święta było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich wraz z Małopolskim Centrum Kultury Sokół a parterem Małopolska Organizacja Turystyczna przy wsparciu Starostwa Powiatowego Nowy Targ i Gminy Czorsztyn.

Tak bawiono się na I Międzynarodowym Dniu Flisaka Pinińskiego
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