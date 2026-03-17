Browar Tenczynek Janusza Palikota na sprzedaż. Niezwykła oferta trafiła na popularny portal

Browar Tenczynek Janusza Palikota trafił na OLX

Dawne przedsiębiorstwo Janusza Palikota, czyli Browar Tenczynek, zostało wystawione na licytację przez syndyka.

Potencjalni nabywcy muszą liczyć się z ceną wywoławczą przekraczającą 23,7 miliona złotych.

Czas na przesyłanie propozycji zakupowych upływa dokładnie 3 kwietnia.

Najważniejszy element dawnego imperium alkoholowego Janusza Palikota szuka nowego gospodarza. Informacja o poszukiwaniu nabywcy na to przedsiębiorstwo trafiła na popularną platformę ogłoszeniową OLX. Przedsiębiorca przejął zakład w 2018 roku z rąk Marka Jakubiaka, obecnego parlamentarzysty i twórcy sukcesu piwa Ciechan. Nowy właściciel zapowiadał całkowitą transformację branży trunków rzemieślniczych, ale jego wielkie wizje ostatecznie zakończyły się fiaskiem. Sytuacja skomplikowała się drastycznie w październiku 2024 roku, kiedy wrocławska prokuratura oskarżyła byłego polityka o osiem czynów zabronionych, które miały przynieść straty ogromnej liczbie inwestorów.

Po usłyszeniu zarzutów znany przedsiębiorca został tymczasowo aresztowany, a mury zakładu karnego opuścił dopiero po czterech miesiącach, wpłacając poręczenie majątkowe w wysokości 2 milionów złotych. Teraz dawny polityk definitywnie traci kluczowe elementy swojego biznesu. Obecnie syndyk dąży do spieniężenia budynków oraz pełnego zaplecza technicznego Browaru Tenczynek, który stanowił własność zbankrutowanej firmy Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA.

Majątek Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA pod młotek. Jaka jest cena?

Minimalna kwota, jakiej żąda syndyk za przejęcie biznesu, wynosi dokładnie 23 773 720 złotych. Wszyscy chętni na przejęcie zakładu mogą dostarczać swoje zgłoszenia maksymalnie do 3 kwietnia. Procedura otwarcia nadesłanych dokumentów odbędzie się kolejnego dnia, natomiast ostateczne wyniki tego postępowania poznamy 7 kwietnia. Głównym założeniem jest zbycie całego dostępnego przedsiębiorstwa w ramach jednej transakcji. W przypadku braku zainteresowanych w takiej formule, poszczególne aktywa trafią na rynek osobno. Wtedy inwestorzy będą mogli nabyć oddzielnie między innymi prawo użytkowania wieczystego gruntów, poszczególne nieruchomości oraz sprzęt wchodzący w skład zakładu. Obejmuje to chociażby linię do rozlewania trunków, maszyny warzelnicze, sprzęt do destylacji i filtracji, chłodnie, leżakownię, a także pełne wyposażenie laboratorium oraz kotłowni.

Warto podkreślić elastyczność całego procesu z perspektywy sprzedającego. Zarządca majątku zachował pełne prawo do anulowania lub wycofania się z prowadzonego postępowania w dowolnym momencie, bez konieczności tłumaczenia swoich powodów, dopóki nie dojdzie do formalnego podpisania ostatecznej umowy sprzedaży.