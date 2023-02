Brutalnie pobił i pociął nożem 64-letniego znajomego. Po wytrzeźwieniu wyjawił motyw

Małopolska do podziału. Jak będzie wyglądać po zmianach?

Zapadlisko pod Olkuszem jak lej po bombie! Nowo wybudowana droga ZAMKNIĘTA do odwołania

Groza w Libiążu! Zatrzęsła się ziemia, mieszkańcy są przerażeni. Dojdzie do katastrofy?

W kopalni doszło do wstrząsu

Kraków. Brutalnie pobił i pociął nożem znajomego. Po wytrzeźwieniu wyjawił motyw

W zeszłym tygodniu w rejonie krakowskiego Podgórza doszło do brutalnego pobicia z użyciem noża. Policjanci skierowani na miejsce zdarzenia zastali w mieszkaniu poszkodowanego 64-latka. Mężczyzna miał na całym ciele ślady po ciosach zadanych nożem i wymagał transportu do szpitala. Tymczasem mundurowi zajęli się zatrzymaniem agresora, który dopuścił się ataku na krakowianina. Przestępca znalazł się w ich rękach już godzinę później. Okazał się nim 59-letni znajomy poszkodowanego. Gdy policja zjawiła się w mieszkaniu napastnika, był on nietrzeźwy. Badanie alkomatem dało wynik 1,4 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu bandyta wyjawił motyw swojego postępowania.

59-latek przyznał się do zarzutów i powiedział funkcjonariuszom, że powodem wybuchu agresji był konflikt z 64-latkiem na tle osobistym. Mężczyzna odpowie za groźby karalne oraz uszkodzenie ciała. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze i zastosował wobec agresora areszt tymczasowy na 3 miesiące. Za groźby karalne kodeks karny przewiduje karę do 2 lat więzienia, za uszkodzenie ciała można spędzić w więzieniu nawet 5 lat.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w Krakowie? tak nie

Pijany 58-latek zakończył jazdę na polu ornym. Miał ponad 2,5 promila w organizmie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kiedy w człowieku rodzi się ZŁO? Dlaczego niektórzy z nas są zdolni do tak potwornych zbrodni?

Posłuchaj rozmowy z Martą Kiermasz, autorką książki ZŁO - Zbrodnia, Łowca, Ofiara.