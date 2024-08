Burze i wichury do 100 km/h atakują. Wiemy, kiedy to się skończy. Wskazali datę

Burze i wichury do 100 km/h. Prognoza na 21.08.2024

Prognozy IMGW na środę (21 sierpnia) informują, że tego dnia "Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej i chłodnego frontu atmosferycznego, przemieszczającej się z zachodu na wschód kraju". - Strefę frontu poprzedzać będzie linia zbieżności wiatru. Przed frontem zalegać będzie bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego; za frontem napłynie chłodniejsze i stabilniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW.

Co to oznacza w praktyce? Kolejny burzowy i deszczowy dzień, z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. W środę (21 sierpnia) już od rana w zachodniej Polsce pojawiają się burze i dość szybko przesuną się na wschód. Z uwagi na duży zasób wilgoci, burzom towarzyszyć może ulewny deszcz. Suma opadów może wynieść około 30-35 mm, a na południowym wschodzie kraju nawet 45 - 55 mm. Prognozowane są także silne porywy wiatru, od 70-80 km/h do lokalnie nawet 100 km/h. Niewykluczony też grad o średnicy około 2-3 cm. Duże różnice w temperaturze. Na północnym zachodzie i zachodzie od 20°C do 23°C. W centrum około 26°C. Na południowym wschodzie upalnie. Tam termometry pokażą do 31°C.

Ostrzeżenia IMGW. Synoptycy ostrzegają przez zalaniami

W związku z prognozowanymi burzami, w całym kraju IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Najpoważniejsza sytuacja jest w województwach małopolskim i podkarpackim, gdzie obowiązują alerty trzeciego stopnia. Synoptycy zwracają również uwagę na potencjalne gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia, szczególnie w mniejszych zlewniach i na obszarach zurbanizowanych. - Wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne 1° dla zachodu Polski. W najbliższych godzinach podobne ostrzeżenia zostaną wydane dla pozostałego obszaru kraju. Obowiązują również ostrzeżenia 2 i 3° związane ze spływem wód opadowych z poprzednich dni - czytamy w komunikacie IMGW.

Kiedy burze ustąpią? Padła data

Dobre wieści są takie, że środa (21 sierpnia) ma być ostatnim - w najbliższym czasie - dniem z niebezpiecznymi burzami i ulewnym deszczem. W drugiej połowie tygodnia wyż powinien przynieść stabilizację pogody w Polsce.

