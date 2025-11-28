Cała szkoła w Wadowicach ewakuowana! Chodzi o niebezpieczną substancję

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-28 15:47

161 dzieci i 24 pracowników zostało ewakuowanych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach w piątek, 28 listopada. Ok. godz. 15 dzieci w jednej z sal poczuły dziwny zapach, po czym okazało się, że doszło do wycieku bliżej nieznanej substancji. Wszystkie ewakuowane osoby trafiły do sali gimnastycznej, skąd rodzice sukcesywnie odbierają dzieci. Trwa akcja strażaków.

Wadowice. Ewakuacja SP nr 1. Wyciekła podejrzana substancja

i

  • Dziwny zapach w Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach wywołał ewakuację placówki.
  • 19 dzieci zostało profilaktycznie przebadanych, na szczęście nikomu nic się nie stało.
  • Trwa akcja ratownictwa chemicznego w celu zidentyfikowania substancji. Dowiedz się, co dalej z uczniami i szkołą!

Wadowice. Ewakuacja SP nr 1. Wyciekła nieznana substancja

Cała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach została ewakuowana, po tym jak dzieci w jednej z sal poczuły dziwny zapach - wszystko działo się w piątek, 28 listopada, ok. godz. 15. Wszystko działo się jeszcze przed rozpoczęciem lekcji, więc nie wiadomo jeszcze, do wycieku jakiej substancji doszło. Jako że potencjalnie mogła ona nieść zagrożenia dla uczniów i pracowników, wszyscy zostali ewakuowani do sali gimnastycznej.

- Zajęcia w sali, gdzie doszło do wycieku, miało rozpocząć 19 dzieci. Wszystkie zostały profilaktyczne przebadane przez zespół karetki pogotowia - nikomu nic się nie stało. Żeby zidentyfikować substancję, wezwaliśmy na pomoc zespół ratownictwa chemicznego z Krakowa i Oświęcimia. Nasza akcja cały czas trwa - powiedział "Super Expressowi" mł. bryg. Krzysztof Cieciak, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

O sprawie zostali już powiadomieni rodzice dzieci z SP nr 1 w Wadowicach, którzy odbierają swoje pociechy z placówki.

WADOWICE
SZKOŁA
EWAKUACJA