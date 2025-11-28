Dziwny zapach w Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach wywołał ewakuację placówki.

19 dzieci zostało profilaktycznie przebadanych, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Trwa akcja ratownictwa chemicznego w celu zidentyfikowania substancji. Dowiedz się, co dalej z uczniami i szkołą!

Wadowice. Ewakuacja SP nr 1. Wyciekła nieznana substancja

Cała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach została ewakuowana, po tym jak dzieci w jednej z sal poczuły dziwny zapach - wszystko działo się w piątek, 28 listopada, ok. godz. 15. Wszystko działo się jeszcze przed rozpoczęciem lekcji, więc nie wiadomo jeszcze, do wycieku jakiej substancji doszło. Jako że potencjalnie mogła ona nieść zagrożenia dla uczniów i pracowników, wszyscy zostali ewakuowani do sali gimnastycznej.

- Zajęcia w sali, gdzie doszło do wycieku, miało rozpocząć 19 dzieci. Wszystkie zostały profilaktyczne przebadane przez zespół karetki pogotowia - nikomu nic się nie stało. Żeby zidentyfikować substancję, wezwaliśmy na pomoc zespół ratownictwa chemicznego z Krakowa i Oświęcimia. Nasza akcja cały czas trwa - powiedział "Super Expressowi" mł. bryg. Krzysztof Cieciak, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

O sprawie zostali już powiadomieni rodzice dzieci z SP nr 1 w Wadowicach, którzy odbierają swoje pociechy z placówki.