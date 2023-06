Cały Kraków chce poznać to nazwisko. Majchrowski zapowiedział ujawnienie tajemniczego darczyńcy

Gigantyczna darowizna na Centrum Muzyki. Anonimowy darczyńca ma się ujawnić

Niemałe zamieszanie wywołało przekazanie gigantycznej darowizny na budowę Centrum Muzyki w Krakowie. Przypomnijmy, że pragnący zachować anonimowość darczyńca wpłacił na ten cel aż 10 milionów złotych. Sprawę bada prokuratura, która sprawdza czy pieniądze zostały przekazane zgodnie z prawem i czy zostaną wydane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. - Prokuratura już raz umorzyła śledztwo w tej sprawie. Teraz jest wznowione. Jak dostaliśmy wiadomość o chęci przekazania takiej kwoty, zwróciliśmy się do firmy, w której ten pan pracuje. Pytaliśmy, czy on mógł mieć taką kwotę. Mamy papiery, które mówią, że mógł przekazać taką kwotę - tłumaczył w rozmowie z Radiem Kraków Jacek Majchrowski.

Prezydent Krakowa dodał, że anonimowy do tej pory darczyńca wkrótce się ujawni. Ma to zrobić z własnej woli, choć poprosił go o to włodarz miasta. – Darczyńca nie zostanie anonimowy. Zwróciłem się do niego przez pośrednika. Jak on będzie w Polsce, ujawni się - potwierdził Jacek Majchrowski.

Kiedy powstanie Centrum Muzyki w Krakowie?

Z informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Jacka Majchrowskiego wynika, że do sierpnia 2024 r. budynek Centrum Muzyki zostanie doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy parkingu, który ma być gotowy do końca sierpnia tego roku. - Równolegle trwają prace żelbetowe i stawiane są ściany samego Centrum Muzyki - napisał prezydent Krakowa.

