Skandal na placu zabaw! Grupa matek oskarżyła 35-latka o pijaństwo. Spał na ławce z innego powodu

Oświęcim. Skandal na placu zabaw. Ojciec małego dziecka niesłusznie oskarżony o pijaństwo

Wieczorem we wtorek, 20 czerwca policja z Oświęcimia otrzymała sygnał dotyczący rzekomo pijanego mężczyzny, który na plac zabaw przyprowadził roczne dziecko. O jego pijaństwie miało świadczyć zachowanie polegające na przysypianiu na ławce. Mundurowi przebadali 35-latka pod kątem obecności alkoholu w organizmie. Wynik był negatywny, co oznacza że mężczyzna nie spożywał alkoholu. Swoją niedyspozycję tłumaczył przemęczeniem pracą. Wpływ na jego senność miała seria nocnych zmian, które odpracował bezpośrednio przed zdarzeniem.

Policja podziękowała matkom za reakcję. Mundurowi apelują o zapewnienie opieki nad dziećmi

W opisywanym przypadku reakcja służb mundurowych okazała się zbyteczna, jednak mimo to policja podziękowała grupie matek za reakcję. Wielokrotnie dzieci doznają bowiem krzywdy ze strony najbliższych krewnych, a ich otoczenie przymyka na to oczy. Tak było między innymi w bulwersującej sprawie Kamilka z Częstochowy. Policjanci przypomnieli też o obowiązku zapewnienia dzieciom właściwej opieki. Zgodnie z kodeksem wykroczeń rodzic lub opiekun, który mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat siedmiu dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kodeks karny natomiast przewiduje, że jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

