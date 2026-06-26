Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali dwóch mężczyzn.

Zatrzymani posiadali niebezpieczne przedmioty i grozili nimi pracownikom ochrony w jednym z krakowskich centrów handlowych.

Trwają policyjne czynności z 23-latkiem i jego 29-letnim towarzyszem; osoby pokrzywdzone proszone są o kontakt z najbliższym komisariatem.

Groźny incydent w Krakowie. Co działo się w centrum handlowym?

Zgłoszenie o niepokojącej sytuacji wpłynęło do oficera dyżurnego w czwartek, 25 czerwca około godziny 11:40. Jak informuje krakowska policja, dotyczyło ono dwóch mężczyzn, którzy mieli przemieszczać się w rejonie jednego z popularnych centrów handlowych z niebezpiecznymi przedmiotami i jawnie grozić nimi pracownikom ochrony. Później podejrzani oddalili się w nieznanym kierunku. Szybkość działania okazała się kluczowa, by zapobiec eskalacji konfliktu i ewentualnym dalszym zagrożeniom dla osób przebywających w galerii.

Szybka akcja policji w Krakowie. Dwaj mężczyźni zatrzymani

Na miejsce incydentu w Krakowie niezwłocznie skierowano patrole z Komisariatu Policji I w Krakowie. Funkcjonariusze, działając pod presją czasu, szybko opatrolowali rejon i w efekcie zatrzymali dwóch podejrzanych. Okazali się nimi 23-latek oraz jego 29-letni towarzysz. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej jednostki, gdzie obecnie trwają z nimi czynności procesowe. Policja zabezpieczyła również niebezpieczne przedmioty, które mieli przy sobie zatrzymani. Szczegóły dotyczące rodzaju tych przedmiotów nie zostały jeszcze ujawnione.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich ewentualnych osób pokrzywdzonych w wyniku tego zdarzenia o zgłoszenie się do najbliższego komisariatu policji. Każda informacja może okazać się kluczowa dla pełnego wyjaśnienia sprawy i postawienia sprawców przed sądem.

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