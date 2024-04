Znamy wyniki wyborów do sejmiku małopolskiego. Lewica bez mandatu

Influencer z Krakowa wyjechał na wyprawę życia. Jego cel to najwyższa góra świata

Ciało turysty znalezione w Tatrach. To zaginiony Rafał?

Pod koniec listopada 2023 r. w Tatrach zaginął 46-letni Rafał Pięciorak. Mężczyzna szedł na Czerwone Wierchy, a jego ostatnia potwierdzona lokalizacja to Chuda Przełączka w masywie Ciemniaka. Panowały wówczas bardzo trudne warunki atmosferyczne. Podmuchy wiatru osiągały prędkość 90 km/h i padał śnieg. Jak do tej pory akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatu. Zaginionego nie udało się odnaleźć, a ratownicy musieli zawiesić poszukiwania do czasu poprawy warunków atmosferycznych w Tatrach.

Wiosną akcja została wznowiona. W rejonie Ciemniaka toprowcy znaleźli ciało turysty. Zostało ono przetransportowane do Zakopanego, jednak natychmiastowa identyfikacja okazała się niemożliwa. Wciąż nie wiadomo, kim jest zmarły turysta. Miejsce, w którym znajdowały się zwłoki pozwala przypuszczać, że może to być zaginiony Rafał Pięciorak. Nad ustaleniem tożsamości zmarłego turysty pracuje policja.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie Nie mam zdania