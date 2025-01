Quiz o gwarze krakowskiej. Nie bądź ciućmok i rozwiąż nasz test! Akuratny wynik to 10 punktów

Zatrzymania w sprawie gangu porywaczy działającego na Podhalu. Na początku roku ofiarą tej grupy padł mieszkaniec Nowego Targu, który wbrew swojej woli i przy użyciu przemocy został przewieziony na teren nieruchomości położonej w powiecie tatrzańskim. Tam sprawcy bili go kijem baseballowym i pogrzebaczem, powodując poważne obrażenia. Policjanci ustalili, że do podobnego zdarzenia doszło również w połowie grudnia 2024 roku. W sprawie zatrzymano 5 mężczyzn. Dwóch z nich trafiło do aresztu.

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Targu z wnioskiem o zastosowanie wobec dwóch z zatrzymanych mężczyzn, tj. wobec Pawła K. i Mariusza W. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielając w w całości argumenty wskazane we wniosku prokuratora tymczasowo aresztował podejrzanych na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych sprawców prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - informuje prokuratura.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

