Wypadek

Cztery osoby w szpitalu po kraksie trzech samochodów. Zawinił kierowca volvo

Cztery osoby trafiły do szpitala po wczorajszej (22 maja) kraksie, do której doszło na DW 966 w miejscowości Bilczyce (powiat wielicki). Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że zawinił kierowca volvo, który z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, co zapoczątkowało serię kolizji. Wszyscy uczestnicy incydentu byli trzeźwi.