W piątek, 7 czerwca Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co trzeba wiedzieć o tym święcie? Przede wszystkim uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest dniem wolnym od pracy. Niestety tego dnia pracownicy nie mogą liczyć na dodatkowy odpoczynek, również handel odbywa się na normalnych zasadach. Równocześnie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest świętem nakazanym. To oznacza, że w piątek, 7 czerwca katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej, ani żadnej innej liturgii kościelnej. W tym dniu wizyta w kościele jest dla wiernych dobrowolna.

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa ma rangę uroczystości, w związku z tym zniesiony jest pokutny charakter piątku. Wierni mogą tego dnia jeść mięso i uczestniczyć w imprezach. Nie muszą przy tym starać się o dyspensę od biskupa diecezjalnego czy proboszcza. Zniesienie pokutnego charakteru piątku w uroczystość kościelną wynika bowiem wprost z przepisów kodeksu prawa kanonicznego. Poniżej dalsza część artykułu.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kiedy została ustanowiona?

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest związany przede wszystkim ze św. Małgorzatą Alacoque. To francuska zakonnica, członkini zgromadzenia wizytek, której w latach 1673–1689 osiemdziesięciokrotnie miał się ukazać Chrystus z przebitym i otoczonym koroną cierniową sercem. Na prośbę biskupów francuskich po raz pierwszy święto Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzono 20 października 1672 r.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypadająca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, została ustanowiona przez papieża Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765 r., początkowo tylko dla Królestwa Polskiego. Uroczystość została rozszerzona na cały Kościół przez papieża Piusa IX w 1856 r.

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10 Pytanie 1 z 10 Kto ma prawo udzielić bierzmowania? biskup diecezjalny biskup pomocniczy obie odpowiedzi są prawidłowe Dalej